Žrtve Mohameda Al Fayeda: pošast brez moralnega kompasa

Kot poroča BBC, je več kot dvajset nekdanjih zaposlenih luksuzne londonske blagovnice Harrods delilo svoje izkušnje o delu v omenjeni trgovini in zatrdilo, da so bile žrtve spolnega nadlegovanja, nekatere celo posilstva.

In sicer za časa, ko je znamenito trgovsko hišo vodil Mohamed Al-Fayed. Njihove obtožbe so bile tedaj prikrite, vodstvo Harrodsa ni primerno ukrepalo. Sedanji lastniki so ob pričevanjih zgroženi in obsojajo dejanja ter priznavajo, da je organizacija razočarala žrtve.

»Očitno je bilo, da nisem hotela, da bi se to zgodilo. V nobenem smislu nisem privolila. Hotela sem samo, da se čim prej konča,« je zaupala en od bivših zaposlenih, ki jo je Al-Fayed posilil v svojem stanovanju v londonskem predelu Park Lane.

Druga je dejala, da je bila žrtev v njegovem domu v četrti Mayfair, tretja, da se je zgodilo v njegovi pisarni:

»Vsi smo gledali, ko je katero od deklet stopilo skozi tista vrata. "Ubogo dekle, danes si ti," smo si mislili, a bili smo brez moči, da bi ga ustavili,« njene besede povzema The Mirror.

Lastnik blagovnice Harrods je bil od leta 1985 do 2010. FOTO: Reuters

»Mohamed Al Fayed je bil pošast, spolni plenilec brez moralnega kompasa,« je povedala in dodala, da so bili njegovi zaposleni zanj samo igračke.

Fayed, ki je umrl avgusta lani, se je že za časa življenja večkrat soočal z očitki o spolnem nasilju, vendar so bili ti, je za The Mirror zapisal raziskovalni novinar, zagovornik žrtev spolnega nasilja in nekdanji policist, Mark Williams-Thomas vedno utišani s strani vplivnih oseb.

Po njegovih besedah je žrtve, med katerimi so bila tudi mladoletna dekleta, sistem pustil na cedilu.

Williams je dejal, da je bilo leta 2015 vsaj pet žrtev pripravljenih pričati proti Al-Fayedu, a do procesa proti njemu nikoli ni prišlo. Navaja, da je bil pripadnikom britanske visoke družbe znan incident iz leta 1990, ko je Al-Fayed na jahti napadel dekle:

»Preveč jo je bilo strah, da bi tožila Mohameda. A ko je ta zaprosil za britansko državljanstvo, je njen oče z dobrimi poznanstvi povedal oblastem za napad.

Obljubili so mu, da Al-Fayed nikoli ne bo dobil državljanstva in res ga ni,« se spominja nekdanji policist.

Mohamed Al-Fayed FOTO: Profimedia

Nova pričevanja so po navedbah BBC-ja pokazale na nepojmljive razsežnosti dejanj mogotca. Domneva se, da je bilo vseh žrtev egipčanskega poslovneža več kot sto.

Njegova poslovna pot se je začela v Egiptu in se je znatno povzpela potem, ko se je poročil s sestro savdskega milijonarja, kar mu je omogočalo poznanstva in grajenje poslovnega imperija.

Leta 1974 se je preselil v Veliko Britanijo, kjer je deset let kasneje kupil Harrods. Redno se je pojavljal v medijih, zlasti potem, ko se je izvedelo, da se njegov sin Dodi Al Fayed sestaja s princeso Diano.

Dodi in princesa sta avgusta 1997 umrla v avtomobilski nesreči v Parizu, Mohamed pa je vseskozi trdil, da njuna smrt ni bila nesreča, temveč zarota britanske kraljeve družine.