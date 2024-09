Grozljiva izpoved žrtve: »Na široko je odprl pesti, da bi prijel celotno dojko, nato pa s konicami prstov zaril v mojo kožo«

Nekdanji lastnik Harrodsa Mohamed Al Fayed je bil obtožen posilstva petih žensk in spolnega napada najmanj 15 drugih, medtem ko so delale v luksuzni veleblagovnici, navaja BBC-jeva preiskava. Več kot 20 žensk, vse so bile nekdanje zaposlene pri Al Fayedu, je v BBC-jevem dokumentarcu povedalo, da jih je spolno napadel in da je Harrods prikril zlorabo.

Trenutni lastniki trgovine so povedali, da so popolnoma zgroženi nad obtožbami in so se opravičili žrtvam. Al Fayed, ki je prodal Harrods leta 2010, je umrl lani v starosti 94 let. Potem ko se je preiskava osredotočila na ženske, ki trdijo, da jih je napadel in posilil, medtem ko so bile zaposlene v Londonu, je zdaj fokus na Parizu.

Žalost ni ustavila njegovih nasilnih in perverznih napadov

Kristina Svensson, ki je delala v pariškem hotelu Ritz, bo prva žrtev, ki bo vložila pritožbo v Franciji. Junija 1998 je bila zaposlena kot izvršna pomočnica Al Fayeda v pariškem Ritzu, le devet mesecev po tem, ko je princesa Diana skupaj z njegovim sinom Dodijem Al Fayedom umrla v prometni nesreči. Vendar pa Kristina razkriva, da čeprav je bil Al Fayed uničen zaradi izgube sina, žalost ni ustavila nasilnih in perverznih napadov. »Posilil in napadel je mlade ženske in dekleta tudi v najtemnejših trenutkih. Vse, o čemer je lahko razmišljal, je bil seks,« je Kristina povedala za Daily Mail.

Poziv francoskih oblasti žrtvam

Francoske oblasti zdaj pozivajo žrtve, ki jih je Al Fayed zlorabljal v pariškem Ritzu, na njegovem domu v Parizu, na posestvu v St Tropezu, pa tudi na svoji jahti, naj se oglasijo. Francoska odvetnica Anne-Claire Le Jeune od pariškega tožilstva zahteva, naj začne preliminarno preiskavo dejavnosti Al Fayeda v Franciji, skupaj z morebitnimi pomagači in drugimi storilci. Doslej se je oglasilo več kot 150 žrtev v Združenem kraljestvu, njihove pretresljive zgodbe o zlorabi in posilstvu pa so strašljivo podobne Kristininim. Kristina je za Al Fayeda opravljala različne naloge. Poskrbela je tudi za njegova različna bivališča, rezervirala mu je tudi hotelske namestitve na drugih destinacijah, kot je Miami in podobno. Dva meseca po zaposlitvi so jo povabili v London na sestanek s šefom.

»Zdel se je precej oddaljen, tiho me je opazoval. Ničesar ni želel vedeti o meni, le kako sem videti. Sestanek je trajal 15 minut, nato pa mi je Al Fayed izročil sveženj bankovcev. Rekel je - Privoščite si nekaj spodaj«.

Kristina pravi, da so jo kasneje tistega dne poslali na zdravniški pregled, za katere je nekdanje osebje povedalo, da so bili ti predstavljeni kot dodatna prednost pri delu in da so bili opravljeni, ker je imel Al Fayedov sin Dodi šibek imunski sistem. Vendar so kasneje prišli do šokantnega odkritja, da jih je Al Fayed tako pripravljal na spolno zlorabo, saj je bil tudi sam obseden s higieno.

Prvo srečanje na samem z Al Fayedom v pisarni

»Nagnil se je k meni, da bi me poljubil na lice v francoskem slogu, nato pa je zdrsnil do mojih ustnic in mi vtaknil jezik v usta. Glavo sem premaknila na stran, nisem razumela, kaj se dogaja,« se je spominjala mučnega trenutka.

»Vsakič, ko sem vstopila v njegovo pisarno, je stisnil moje prsi, bilo je zelo boleče. Na široko je odprl pesti, da bi prijel mojo celotno dojko, nato pa s konicami prstov zaril v mojo kožo. Vsakič sem na prsih imela blok s pravnimi dokumenti, nenehno sem si izmišljevala nove strategije, kako preprečiti, da bi se me dotaknil,« je še povedala Kristina.