Kaj bo dobila vdova Nikolina? Njen tast ima hišo, 18 stanovanj, grobnico za pol milijona ...

Oče pokojnega Vidoja Ristovića, ki je nepričakovano umrl v 44. letu starosti, Viktor Ristović, bolj znan kot Miša Grof, je začel vojno z vdovo pokojnega sina, sicer voditeljico, Nikolino Pišek za dediščino.

Nikolina Pišek ob tem pravi, da je tast njej in hčerki odrekel zakonito dedne pravice.

»Oče mojega moža ni njegov zakoniti dedič in nima pravice razpolagati z Vidojevim premoženjem, ki si ga je neupravičeno prisvojil,« je dejala.

Ima hišo, 18 stanovanj, grobnico za pol milijona evrov

A Miša Grof je za Kurir dejal, so vse nepremičnine v njegovi lasti, ker jih je podedoval po dedku.

»Ona ne more deliti mojega premoženja! Podedoval sem hišo v centru mesta, imam 18 stanovanj. To so odvzeli mojemu dedku in nato ga vrnili. Podedoval sem tudi marmorno in bronasto grobnico v vrednosti pol milijona evrov. In zdaj, kako bi lahko z mano delila premoženje mojega dedka in očeta, moje mame? Kaj bo delila, nič ne razumem?!«, je dejal.

Po poročanju srbskih medijev ima Miša Grof v lasti tudi več umetniških del v vrednosti 100.000 evrov.

»Vidoje je zbiral starine. Podaril jih bom muzeju. Ne bom ji dovolil, da bi starine, ki jih je imel tako rad, odnesla na Hrvaško ali jih prodala. Ljubil jih je in jih je kupoval, a ne z njenim denarjem, ampak z mojim,« je še dodal.