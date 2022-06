Nikolina Pišek udarila nazaj: Vidoje in Miša Grof nista govorila

Oče preminulega Vidoja Ristovića se je spravil na snaho Nikolino Pišek. Očita ji, da se ji gre le za denar in ji grozi, da od njega ne bo dobila niti centa. »Družina mojega moža me šikanira že polnih 10 let,« je dejala za hrvaške medije Nikolina. Pravi celo, da Vidoje z očetom ni govoril polnih šest let.

»Oče mojega soproga ni njegov zakoniti naslednik in nima nikakršne pravne podlage, da razpolaga z njegovim imetjem, ki si ga je prisvojil,« je dejala Nikolina. Žal ji je, da tast v teh trenutkih ne spoštuje dostojanstva družine in pokojnega sina. »Viktor bi moral biti dober dedek vnukom. Od njega ne pričakujem nič drugega kot to, da spoštuje zakon, ki je jasen. Obžalujem, da je očetu bolečina ob izgubi sina zameglila razum. Sram me je v njegovem imenu.«