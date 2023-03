Jon Hamm pripravljen na poroko in otroke

Meterološka pomlad se je komaj začela, pa že diši po ljubezni. Po dveh letih romance se je Adele namreč pojavila z velikanskim diamantnim prstanom, ki naj bi bil po oceni strokovnjakov vreden blizu mastnega milijona, saj ga krasi približno 10-karatni diamant. Podobno naj bi svojo ljubezensko zgodbo z zaroko okronala Jon Hamm in Anna Osceola, četudi se je to še nedavno zdelo skoraj nemogoče. Igralca je ločitev njegovih staršev v najmlajših letih namreč naučila, da zakon pač ni za vsakogar. A ob precej mlajši Anni je zahrepenel po stalnosti in stabilnosti.

Z Anno je Jon Hamm začel verjeti v zakon. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports

Adele pa je tudi začela pisati popolnoma novo poglavje svojega življenja. Če je v govoricah kaj resnice, naj bi s srčnim izbrancem Richem Paulom poleti stopila pred oltar. Zaljubljenca govoric o prihajajoči poroki in nedavni zaroki nista potrdila, a tudi ne zanikala – dovolj zgovoren pa je velikanski zaročni prstan. Poleg tega britanska pevka nikoli ni skrivala, da ji je Rich, s katerim sta se začela videvati leta 2021, povsem spodnesel tla pod nogami. »Še nikoli nisem bila tako močno zaljubljena, z njim sem naravnost obsedena,« je vrtoglavo ljubezen priznala svetu in še dodala, da vsekakor vidi skupno prihodnost. »Vsekakor si želim še več otrok. Po duši sem gospodinja in matriarhinja, stabilno družinsko življenje pa mi pomaga tudi pri ustvarjanju glasbe.« Adele in Rich, ki sta maja lani zaživela pod skupno streho, sta očitno pripravljena na naslednji korak.

Jon Hamm in Jennifer Westfeldt sta se razšla, ker se ni želel poročiti in imeti otrok. FOTO: Sara De Boer, startraksphoto.com

Podobno se odvija in razvija romanca Jona Hamma, zvezdnika serije Oglaševalci, in Anne, s katero sta se 2015. spoznala prav med snemanjem omenjene serije. A tedaj se med njima še ni zaiskrilo, morda tudi zato ne, ker je bil Jon še z Jennifer Westfeldt, s katero sta se zaljubila že dolgih 18 let prej.

Nato sta Jon in Jennifer prav v tistem letu dokončno klonila pred bremenom težav, s katerimi sta se spopadala v odnosu, in se razšla. V prvi vrsti menda zato, ker nista našla skupnega jezika glede poroke in otrok. »Nimam potrebe po otrocih,« je igralec že prej priznal, kot tudi, da se ne vidi v vlogi zakonskega moža. »Nimam ravno vzornega primera poroke in zakonskega življenja. Moji starši so se ločili pri mojih dveh letih in se nikoli niso ponovno poročili. Zakon mi zato ne pomeni veliko.«

Ali pa Jennifer, čeprav je z njo preživel skoraj dve desetletji, preprosto ni bila prava. Kajti že po dveh letih romance z Anno je obrnil ploščo. »Ali se lahko vidim kot moškega, predanega le eni ženski in poročenega? Seveda! Nikoli sicer nisem bil poročen, a odgovor je da,« je septembra zaupal radijskemu voditelju Howardu Sternu in jasno in glasno priznal, da je noro zaljubljen.

Adele in Rich sta se skupaj vselila maja lani. FOTO: osebni arhiv

»Sem v nekem drugem obdobju svojega življenja, v katerem se počutim zadovoljnega, pomirjenega. Sem v razmerju, v katerem se počutim dobro. V razmerju, v katerem želim zanjo skrbeti in si želim, da ona skrbi zame.« Da je preobrat popoln, pa je še priznal, da je naposled odprt ne le za poroko, marveč tudi za otroke. In očitno ga niso bile le besede, saj sta z Anno že zaročena in pripravljena na tisti največji korak, na skok pred oltar.

Adele je bila enkrat že poročena, in sicer s Simonom Koneckijem, očetom njenega edinca.