Affleck praznoval rojstni dan: J. Lo ni bilo nikjer, ga je pa zato obiskala druga hollywoodska zvezda

Ben Affleck (52) je rojstni dan preživel z bivšo ženo. Kot poroča Page Six, so 52-letno Jennifer Garner v četrtek (15. avgusta) opazili, ko se je ustavila v Affleckovi najeti hiši v Brentwoodu v Kaliforniji.

Nekdanji par, ki se je ločil leta 2018, se zdi, da se še naprej dobro razumeta in skupaj vzgajata svoje otroke Violet (18), Seraphino (15), in Samuela (12).

Jennifer Garner ga je prišla obiskat. FOTO: Vark, Profimedia

Še vedno se razumeta zelo dobro. FOTO: Reuters

Affleckova žena Jennifer Lopez (55) je včeraj na Instagramu objavila serijo fotografij, ki so očitno nastale na njen rojstni dan pred nekaj tedni. Na fotografijah nosi isto obleko kot na posnetku, ki ga je objavila ob svojem rojstnem dnevu. Na julijskem praznovanju, ki je vključevalo zabavo "Bridgerton", ni bilo nobenega sledu o njenem možu.

Že mesece je zakon Bena Afflecka in Jennifer Lopez v krizi. Minuli konec tedna je Lopezova obiskala Afflecka v Brentwoodu, poroča revija People. A razlog očitno ni bil njen partner, temveč njegov sin Samuel, ki naj bi mu Lopezova nedolgo pred tem sledila v nakupovalno središče. Kot so poznavalci revije povedali, ima dobre odnose z njegovimi otroki.

Ben Affleck in Jennifer Lopez FOTO: Robyn Beck Afp

Govori se, da je dvorec, ki si ga delita, naprodaj in da so ločitveni papirji pripravljeni, vendar še niso vloženi. Affleck in Lopez sta bila par že od leta 2002 do 2004. Ponovno sta se pobotala leta 2021 in se leto kasneje poročila, poroča Slobodna Dalmacija.

