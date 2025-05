Na pikniku na Štajerskem počilo med bivšima partnerjema

Mariborski operativno komunikacijski center je včeraj, 4. maja 2025, nekaj minut po 19. uri, prejel klic 37-letne prijaviteljice o kršitvi javnega reda na območju Policijske postaje Maribor I.

Matej Harb z omenjene policijske uprave o incidentu: »Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta javni red kršila tako prijaviteljica, kot njen bivši 51-letni partner, zato so jima policisti izdali plačilna naloga, saj sta oba kršila določila 6. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). Med policijskim postopkom je prijaviteljica, ki je bila pod vplivom alkohola, pričela ponovno žaliti bivšega partnerja in mu izrekati grožnje. Policisti so ji ukazali, da se umiri, vendar tega ni upoštevala in je z žalitvami nadaljevala. Ker javnega reda ni bilo mogoče drugače vzpostaviti, so policisti zoper prijaviteljico odredili pridražnje do streznitve, pri tem pa uporabili tudi telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje. Ker je pridržana tožila za bolečinami, je bila pregledana s strani zdravnice.«

Kršiteljici je bil izdan še en plačilni nalog zaradi več kršitev.