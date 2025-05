Mia (23) preživela ujetništvo pri Hamasu: Ko sem se vrnila, me je posilil znani trener

Komaj 23-letna Mia Shem je v svojem mladem življenju doživela ogromno grozot in vse z neverjetno močjo preživela. Mia je bila ena tistih, ki so jih pred letom in pol z glasbenega festivala Nova ugrabili pripadniki Hamasa, ko so jo končno izpustili, pa je doma doživela še večjo nočno moro.

Omamil in posilil naj bi jo njen osebni trener, imena Mia in izraelski mediji niso objavili, šlo pa naj bi za dobro znanega in poznanega trenerja, ki je tudi vplivnež, skrbi pa za dobro kondicijo mnogo znanih osebnosti, med njegovimi strankami naj bi bil celo nekdanji premier.

»Da bi se kaj takšnega zgodilo, je bil moj največji strah. Pred ugrabitvijo, še posebej pa, ko sem bila ujetnica, a zgodilo se je, ko so me že izpustili, ko sem bila svobodna. In kar je najhuje, zgodilo se je na mojem domu, kjer bi se morala počutiti najbolj varno,« je v intervjuju za izraelsko televizijo dejala 23-letnica in dodala, da naj bi se napad zgodil marca, od takrat pa doživlja hude travme, psihično je povsem zlomljena in nikjer več se ne počuti varno.

Premalo dokazov

Policija je v povezavi s primerom marca sicer prijela domnevnega napadalca, a so ga zaradi pomanjkanja dokazov izpustili, dodajajo pa, da preiskava še vedno poteka. Kot je v intervjuju povedala Mia, ki ima sicer poleg izraelskega tudi francosko državljanstvo, je pred napadom trikrat obiskala telovadnico, kjer je delal omenjeni trener, ta pa je do nje pristopil in jo ogovoril.

Obljubljal naj bi ji, da ji lahko pomaga uspeti v Hollywoodu, saj Mia piše knjigo o času, ki ga je preživela v ujetništvu. »Zaradi vsega, kar sem prestala, mnoge zanima moja zgodba in bi iz nje radi kaj naredili. Te njegove obljube se mi zato niso zdele nič nenavadnega,« je dejala Mia, ki je prvič posumila, da njegovi nameni niso iskreni, ko bi jo moral predstaviti nekemu producentu, a je na sestanek prišel sam.

Slabše kot po ugrabitvi

»Dobili naj bi se pri meni doma, a je prišel sam. In od trenutka, ko je stopil skozi vrata, se ne spomnim več ničesar. A moje telo se spominja, moje telo je vse občutilo in ve, da se je zgodilo nekaj hudega,« dodaja Mia, prepričana, da ji je spomin vzela droga, ki ji jo je podtaknil vplivnež.

Da jo je potem posilil, po njenem dokazujejo prebliski, ki jih dobiva vedno pogosteje, začenja se spominjati posameznih trenutkov groze, pravi 23-letnica. Da je po domnevnem posilstvu v veliko slabšem psihičnem stanju, kot je bila, ko so jo iz ujetništva izpustili pripadniki Hamasa, je potrdila tudi njena mama.

»Ko sva se videli prvič po incidentu, je bruhnila v jok in ni mogla nehati. Z njo sem bila, ko je preživljala res hude stvari, poznam svojo hčer, in trenutno je v najslabšem stanju v svojem življenju,« pravi Keren Shem.