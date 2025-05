Janševa vplivnica popenila zaradi Goloba: »In to počne na delovni dan, ko bi moral delati« (VIDEO)

Zala Klopčič, vplivnica in vse bolj znana članica Slovenske demokratske mladine, ki očitno vse bolj prihaja v ospredje na desnem polu slovenske politike, je objavila prav poseben posnetek. Naslov, ki ga je izbrala, pove vse: »Lahko Golob in Tina Nehata Poneumljati Ljudi?«

»Vse za všečke, vse za zavajanje ljudi in vse za reklamo«

Zala takole pravi: »Zadnje tedne opažam, da je Gibanje Svoboda svojo propagando prestavilo v višjo prestavo, saj se bližajo volitve. V tem videu se bomo sprehodili čez največje faile njihovega Instagrama, seveda pa bo največja zvezda Tina Gaber z njenimi nasveti za upokojence.«

Tako Klopčičeva meni, da predsednik vlade Robert Golob na omenjenem omrežju dela »vse za všečke, vse za zavajanje ljudi in vse za reklamo.«

Ob tem omenja njegovo telovadbo z upokojenci, deljenje nasvetov in pribije: »Golobova vlada nima nič za pokazati, da gre zjutraj recimo telovaditi z upokojenci? Poleg predsednika vlade gredo tako med ljudi tudi snemalci, stilisti in kdo ve kdo še vse. Vse to pa plačamo mi. In to na delovni dan, ko bi predsednik vlade moral delati.«