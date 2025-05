Kolumna Marka Uršiča: Orlovsko perje

Po turbulentni sezoni v smučarskih skokih in norveškem škandalu s kombinezoni bodo 8. maja v portugalski Vilamouri na zasedanju odbora Mednarodne smučarske zveze FIS za smučarske skoke glasovali o številnih predlogih sprememb pri pravilih. Potrdili bodo tudi koledar svetovnega pokala, kjer bodo dekleta premierno za finale sezone letela na velikanki bratov Gorišek v Planici. Novo bo tudi to, da bodo najboljše tri skakalke v razvrstitvi smučarskih poletov prejele odličja svetovnega pokala, tako kot je to že pri fantih.

Skakalne velesile, kot so Slovenija, Avstrija in Poljska, so po škandalu na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu zahtevale odločne ukrepe. Po aprilskih srečanjih pododborov v Pragi so predloge zbrali v en sam dokument. Nekaj predlogov je prišlo s strani FIS, nekaj od nacionalnih smučarskih zvez. Ena od ključnih sprememb je zaostritev pravil o diskvalifikaciji.

Dekleta bodo premierno letela na velikanki bratov Gorišek v Planici.

V dokumentu FIS denimo piše, da skakalec ali skakalka, ki je diskvalificiran ali neuvrščen zaradi kršitve pravil pri opremi, ne bo uvrščen v končne rezultate tekmovanja, tudi svetovnega pokala. Doslej so v nekaterih primerih tekmovalci in tekmovalke kljub diskvalifikacijam obdržali točke svetovnega pokala, to naj bi se zdaj spremenilo. Po goljufanju Norvežanov med SP se je povečal pritisk na FIS pri postopkih preverjanja opreme. Posledično je bilo med drugim predlagano, da se obvezno in strožje celostno preverja skakalce, predvsem mlajše od 20 let, da zaživi nov postopek označevanja kombinezonov (čipiranje) le v prisotnosti tekmovalca in po predhodnem pregledu, in da je pri pregledu opreme možnost, da je prisoten zunanji opazovalec iz nacionalne zveze.

Drugi pomemben predlog je načrtovanje zmanjšanja števila kombinezonov za skakalca in skakalko za vso sezono. Te podrobnosti bodo odvisne od finančne analize projekta. Predlagane so še prepoved uporabe karbona v peti skakalnih čevljev in spreminjanje le-teh, prepoved spremembe rokavic in uvedba petih merilnih točk (tudi pazduha, koleno, kolk). Vse to so predlogi, 8. maja bo jasno, kateri (vsi?) bodo uvedeni. Le da ne bo spet oblačilno-modnega cirkusa in prirejenega orlovskega perja iz zadnje zime.