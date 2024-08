Lopezova in Affleck bosta kmalu razglasila ločitev

Vse kaže, da se bo obnovljena ljubezen Jennifer Lopez in Bena Afflecka končala, še preden se je zares začela. Če gre verjeti govoricam, sta 55-letna pevka in 51-letni igralec po začasnem premirju, dobri dve leti po poroki, zdaj znova odločena, da bosta vložila zahtevek za ločitev. Dokumenti naj bi bili že pripravljeni, a še ne predani odvetnikom, je medijem razkril neimenovani vir blizu zvezdnikov.

16. julija 2022 sta se poročila.

Novica se je razširila, potem ko je v sredo postalo znano, da je Affleck za 19 milijonov evrov kupil nepremičnino v zahodnem delu Los Angelesa. Hiša naj bi bila primerna za samskega moškega in ne za par, z nakupom prav na njen rojstni dan, 24. julija, pa naj bi Ben partnerici zabodel nož v srce. Na praznovanju zvezdničinega 55. rojstnega dne njega ni bilo. Hišo je kupil nekaj dni potem, ko sta dala v prodajo njun skupni dom na Beverly Hillsu. Lopezovi je, prav tako na svoj rojstni dan, uspelo prodati svoj penthouse v New Yorku.

»Ločitvene papirje sta uredila že pred enim mesecem, vendar čakata na primeren trenutek, da se vse skupaj začne,« razkriva neimenovani vir. Povedal je tudi, da bo par takrat javnosti sporočil, da sta se imela rada in se zelo trudila, da bi zakon uspel, a ni šlo.

Par so paparaci zadnjič ujeli na skupni fotografiji 30. marca, od takrat sta živela vsak na svojem koncu, in tudi 16. julij, dan obletnice poroke, sta preživela vsak v svojem mestu.

Ben že nekaj časa živi v najetem stanovanju blizu bivše žene Jennifer Garner. Z Garnerjevo sta bila poročena med letoma 2005 in 2018 in imata tri otoke, 18-letno Violet, 15-letno Fin in 12-letnega Samuela. Znano je, da je Garnerjeva naklonjena Lopezovi, igralcu pa je na začetku težav v novem zakonu nekaj časa stala ob strani v želji, da bi ohranil odnos z Jen.

Ena od najboljših prijateljic Jennifer Lopez je povedala časopisu Daily Mail, da je pevka v odnos z Benom vložila »vso svojo dušo in srce«. »Po tistem, kar slišim, mislim, da je tam še vedno veliko ljubezni, torej mora obstajati upanje,« je dejala.

Affleck in Lopezova sta se poročila v kapeli A Little White Wedding Chapel v Las Vegasu 16. julija 2022. Na razkošni slovesnosti, ki je potekala mesec dni kasneje v Georgii, sta znova rekla da. Po zabavi na temo Netflixove uspešnice Bridgerton se je Lopezova svojim 251 milijonom sledilcem na instagramu zahvalila za njihova sporočila s skrivnostno objavo. Jennifer in Ben sta začela hoditi leta 2002 in se uradno razšla januarja 2004. Lopezova je julija 2021 potrdila, da sta obnovila razmerje.