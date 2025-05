Sašo Tušar: »Zaradi povišanega vodostaja reke Cerknice pozivamo občane, da delujejo samozaščitno!«

V Cerknem so ob 15.51 zaradi nevarnega dviganja hudourniške reke Cerknice sprožili sireno za splošno nevarnost, zaradi plazov pa sta zaprti cesti med Cerknim in Sovodnjem ter Dolenjimi Novaki, je potrdil vodja intervencije v PDG Cerkno Sašo Tušar. Na terenu je bilo 70 gasilcev, razmere pa se izboljšujejo, je dodal.

Kot je pojasnil Tušar je Cerknica pred Cerknim začela poplavljati državno cesto Cerkno-Dolenji Novaki. Gasilci so pred poplavljanjem zavarovali več objektov, iz treh, ki jih je poplavilo, pa so črpali vodo. Zaradi večje količine padavin se je na območju sprožilo tudi več plazov, je dodal.

Situacija se po Tušarjevih besedah zdaj umirja, spušča pa se tudi reka Cerknica. Občanom svetuje, da spremljajo vremensko napoved in svojo okolico, ali vodotoki upadajo oz. ali se povečujejo. Prav tako jim priporoča, da opremo in ostale stvari iz nizkih delov kleti odstranijo v višje nadstropje ter vrata zavarujejo s poplavnimi vrečami.

Naraščanje rek

Reke v zgornjem Posočju in v porečju Save Bohinjke so danes narasle do velikih pretokov. Naraščanje rek na tem območju se bo do noči še nadaljevalo. Trenutno so padavine najmočnejše na območji Idrijsko-Cerkljanskega hribovja in v zgornjem delu porečja Selške Sore. Na tem območju bodo v naslednjih urah hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Možno bo razlivanje vodotokov ter poplavljanje padavinske vode, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Naraščati bodo začele tudi posamezne reke v osrednji in vzhodni Sloveniji. Naraščanje rek se bo nadaljevalo tudi ponoči. V zahodni Sloveniji bo vodnatost rek velika, drugod povečini srednja. V torek bodo manjše reke prehodno upadale, večje po državi pa bodo še naraščale.