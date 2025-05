Naš bralec dal 5 evrov za Cedevito v Rovinju. Jelena v Dubrovniku dobila račun za 200 evrov, sledil pa šok

Poročali smo že o izkušnjah naših bralcev glede cen hrane in pijače na Hrvaškem med minulimi prvomajskimi prazniki. Tako je eden ob bralcev Slovenskih novic ostal odprtih ust, ko je moral v Rovinju za Cedevito odšteti kar 5 evrov. No, nekoliko drugačno izkušnjo s cenami v prestižnem Dubrovniku pa je za srbske medije opisala Beograjčanka Jelena. Naravne lepote, modro morje in snemanje serije Igra prestolov v tem mestu so pripomogli k njegovi priljubljenosti, zato se tuji turisti vse pogosteje odločajo za Dubrovnik.

»Bila sem na izletu s tremi prijatelji in v Dubrovniku smo prespali dve noči. Čeprav se sezona še ni začela, so cene nastanitev že visoke, skozi mesto pa se komaj prebijaš zaradi gneče ...«, je razložila.

Turistko je presenetil popust v prestižnem Dubrovniku. FOTO: Tina Horvat

Če se odpravite v Dubrovnik, bodite pripravljeni, da boste povsod dolgo čakali in plačali 40 evrov za ogled obzidja. Na vprašanje, kakšne so cene hrane in pijače v Dubrovniku, pa je Jelena odgovarila, da so precej visoke, možno pa je, da bodo ob začetku sezone še višje. »Kosilo vas bo stalo najmanj 30-40 evrov, če naročite še vino, se cena dvigne,« je povedala in razkrila prav posebno izkušnjo, ki jo je doživela v hrvaškem turističnem biseru.

»Popust je za domače goste, vi pa ste domači gostje«

Ko so srbske gostje dobile račun, jih je čakalo pravo presenečenje in popust, ki ga niso pričakovale.»Ko je prišel račun, smo predvidevali, da bo okrog 50 evrov na osebo, torej vse skupaj okrog 200 evrov, a spodaj je bilo z debelimi črkami pripisano - 20 odstotkov popusta, tako da je znesek znižan za 38 evrov. Zmedeni smo poklicali natakarja,« je začela. Nato je sledilo neverjetno presenečenje in natakarjeva razlaga popusta. »Popust je za domače goste, vi pa ste domači gostje. Niti slišati ni želel, da bi plačali celoten znesek. Bili smo res ganjeni,«.

Na uredništvo nam je pisala tudi bralka Slavka, ki je dopustovala na Hrvaškem z možem: »Nama so v gostišču v Umagu poleg hrane računali pet evrov za pol litra vode iz pipe.«

