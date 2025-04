Turistično zavarovanje: štiri dejstva, ki jih morate vedeti

A na vsakem potovanju, pa naj bo to kratek oddih nedaleč od vašega doma ali daljša pot na drugi konec sveta, se lahko srečate z nepričakovanimi dogodki in situacijami; nenadne zdravstvene težave, poškodbe, nesreče, izguba ali odtujitev dokumentov, plačilnih kartic, prtljage, odpoved leta ipd. Vse to so le nekatere situacije, ki lahko vaše težko pričakovane počitnice obrnejo na glavo in vas spravijo v nepotreben stres. In v takšnih trenutkih nimamo veliko časa za razmišljanje, ukrepati moramo hitro in učinkovito. Če pri tem nimate ustreznega zavarovanja, se lahko hitro znajdete v še večjih težavah, ki vas bodo za piko na i močno udarile po žepu. Zato je ključno, da imate že pred odhodom urejeno in sklenjeno zanesljivo turistično zavarovanje, ki vam ponuja varnost in zagotovi miren dopust.

Naj bo letos vaš zanesljivi partner na naslednjem težko pričakovanem potovanju turistično zavarovanje Zavarovalnice Triglav, s katerim boste lahko popolnoma brezskrbno raziskovali svet, kjer koli že boste. Na voljo so trije paketi turističnega zavarovanja: A, B in C, ki pokrivajo različne potrebe potnikov. Pomembno je, da se odločite za tistega, ki ustreza vašim potrebam in vrsti potovanja. Za lažjo izbiro podajamo nekaj koristnih informacij o tem, na kaj vse morate biti pozorni, še preden se odločite za pravi paket.

Turistično zavarovanje lahko zdaj enostavno sklenete kar po spletu – hitro in varno v digitalni poslovalnici i.triglav. Prav tako lahko po spletu naročite asistenco ali prijavite škodo. Preprosto, brez obiska poslovalnice.

Štiri stvari, ki jih je treba upoštevati pri izbiri

Mnogi se najprej osredotočijo na ceno paketa. Vendar pa je pred odločitvijo pametno najprej skrbno razmisliti o različnih okoliščinah, v katerih bi se lahko znašli na poti, in se pri tem osredotočiti tudi na vrsto potovanja. To so štiri bistvena vprašanja, ki vam bodo pomagala pri izbiri:

Na kakšen tip potovanje se odpravljate? Greste na krajši dopust, vikend odklop, aktivne počitnice, turistično potovanje ali na bolj pustolovsko pot, morda pa na poslovno potovanje? Pa tudi, ali boste potovali z letalom, avtom ali drugim prevoznim sredstvom? Vrsta potovanja je osnova, iz katere izhajajte. Bolj pustolovsko in zahtevno je vaše potovanje, boljše turistično zavarovanje boste potrebovali. Zelo pogosto menimo, da se nam na poti ne more nič zgoditi, in tvegamo. Vendar pa žal nikoli ne vemo, kaj vse nas lahko čaka, zato je zares pametno poskrbeti za primerno zavarovanje z ustreznimi kritji.

Kam potujete? Pomembna je tudi vaša ciljna destinacija; si boste privoščili oddih v sosednji državi, v kakšni bolj oddaljeni evropski deželi ali se odpravljate v eksotično državo čez lužo? Greste na morje, v gore ali boste večino časa preživeli v večjem mestu? Tveganja so seveda povsod. V večjih mestih ali turistično priljubljenih lokacijah boste hitreje tarča žeparjev. Če načrtujete veliko aktivnosti, se hitro lahko pripeti nezgoda. V daljnih deželah pa so tudi zdravstvena tveganja večja. Imejte v mislih, da boste za potovanja v manj razvite ali eksotične dežele morda potrebovali še dodatna kritja.

Pomembna je tudi vaša ciljna destinacija; si boste privoščili oddih v sosednji državi, v kakšni bolj oddaljeni evropski deželi ali se odpravljate v eksotično državo čez lužo? Greste na morje, v gore ali boste večino časa preživeli v večjem mestu? Tveganja so seveda povsod. V večjih mestih ali turistično priljubljenih lokacijah boste hitreje tarča žeparjev. Če načrtujete veliko aktivnosti, se hitro lahko pripeti nezgoda. V daljnih deželah pa so tudi zdravstvena tveganja večja. Imejte v mislih, da boste za potovanja v manj razvite ali eksotične dežele morda potrebovali še dodatna kritja. Kašne aktivnosti načrtujete? Tukaj imamo v mislih predvsem dejavnosti, ki bodo del vaših počitnic oziroma potovanja. Načrtujete le ležanje ali boste bolj aktivni? Morda adrenalinske podvige, se boste potapljali, šli v gore? Preverite, ali je izbrani paket primeren tudi, če boste udeleženi v bolj tveganih dejavnostih.

Tukaj imamo v mislih predvsem dejavnosti, ki bodo del vaših počitnic oziroma potovanja. Načrtujete le ležanje ali boste bolj aktivni? Morda adrenalinske podvige, se boste potapljali, šli v gore? Preverite, ali je izbrani paket primeren tudi, če boste udeleženi v bolj tveganih dejavnostih. Koliko časa boste potovali? Zavarovalnica Triglav ponuja kritja za krajše in daljše poti, od nekaj dni do več mesecev. Možnost pa imate izbrati tudi letno turistično zavarovanje.

Kateri paket turističnega zavarovanja je torej najbolj primeren za vas? Paket A zagotavlja osnovno zaščito za krajša in manj zahtevna potovanja. Primeren je za kratka potovanja v bližnje države in za potovanja, kjer ne načrtujete aktivnosti z večjim tveganjem​. Paket B ponuja širšo zaščito za srednje zahtevna potovanja. Primeren je za potovanja v države z višjimi možnimi stroški zdravljenja oz. z večjimi tveganji ter za potovanja, kjer želite večjo zaščito za prtljago in odgovornost​. Paket C daje najobsežnejšo zaščito za dolga in zahtevna potovanja. Primeren je za potovanja v države z zelo visokimi stroški zdravljenja in potovanja, kjer so tveganja večja in če želite najvišjo možno zaščito. Kritja vključujejo: zdravstveno zavarovanje

prevoz v domovino

nujne zobozdravstvene posege

zavarovanje odgovornosti

zavarovanje prtljage

zavarovanje prekinitve potovanja

zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov Višine kritij za vsak paket preverite na spletni strani TUKAJ.

Ali je evropska kartica dovolj za popolno zaščito?

Odgovorimo še na zelo pogosto vprašanje in hkrati dvom. Je evropska kartica dovolj? Žal ne. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja namreč pokriva le stroške nujne zdravstvene pomoči v tujini, ne pa nekaterih ključnih storitev, kot sta prevoz poškodovanega iz tujine v Slovenijo in prevoz s helikopterjem do bolnišnice.

In še uporabna informacija za vse, ki dopustujete na Hrvaškem; evropska kartica krije stroške do višine, ki jih krije obvezno zavarovanje, ne pa tudi, če so potrebna doplačila. Zato je smiselno, da tudi v tem primeru sklenete dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino, ki zajema storitve, ki niso del obveznega zavarovanja.

Kaj pa odpoved potovanja? Življenje je nepredvidljivo in žal se tudi pred potovanjem lahko zgodi marsikaj nepričakovanega; bolezen, poškodba, smrt v družini so situacije, ki vam lahko čez noč prekrižajo načrte. Brez ustreznega zavarovanja odpovedi to pomeni tudi izgubo vašega denarja, saj turistični ponudniki pogosto ne vračajo celotnega vplačanega zneska, zlasti v primeru odpovedi v zadnjem trenutku. Zavarovalnica Triglav ponuja tudi zavarovanje odpovedi turističnih potovanj. Sklenete ga lahko samostojno ali kot razširitev paketa C. Več o zavarovanju odpovedi TUKAJ.

In še izjemno koristno … Kako ravnati v primeru nezgode?

Če se vam med potovanjem v tujini pripeti nesreča ali zbolite, čim prej pokličite asistenčni center, ki je na voljo 24 ur na dan na številki +386 2 222 2864. Ekipa vam bo pomagala organizirati nujno zdravljenje in v okviru zavarovalne police tudi krila stroške bolnišničnega zdravljenja ter morebitnega prevoza v bolnišnico ali nazaj v domovino.

Kaj pa, če pomoč asistence ni mogoča? Če zaradi določenih razlogov ne morete izkoristiti asistenčne pomoči in boste stroške plačali sami, lahko zahtevate povračilo stroškov po vrnitvi domov. Za to boste morali predložiti zavarovalno polico, zdravstvene dokumente in originalne račune, ki jih shranite ob plačilu storitev.

Boste pomoč iskali raje doma? V primeru, da ste se odločili za zdravljenje doma in niste izkoristili zdravstvenih storitev v tujini, ti stroški niso predmet kritja turističnega zavarovanja. Takrat zdravljenje krije obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji.

Preverite vse možnosti turističnih zavarovanj na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

