Zreli, predani, zanesljivi: najboljši horoskopski partnerji za resno zvezo

Nekateri astrološki znaki uživajo v spogledovanju, drugi v svobodi, toda ko govorimo o partnerjih za resno, stabilno in dolgotrajno zvezo, teh pet znamenj zodiaka najpogosteje blesti. Ne bodo vas ignorirali po tretji kavi, ne bodo izginili, ko postane resno, in znajo poslušati tudi takrat, ko niste v svoji najboljši formi.

Tukaj so tisti, ki si zaslužijo naziv partnerja »za vedno«:

Bik

V njegovi družbi se počutite kot doma. FOTO: Gettyimages

Biki morda počasi vstopajo v razmerja, a ko enkrat vstopijo, ne odidejo zlahka. Ta zemeljski znak je zvest, stabilen in poln ljubezni ter zna graditi odnos korak za korakom.

V njegovi družbi se počutite kot doma – udobno, varno in ljubljeno. Poleg tega vedno ve, kje se dobro je.

Rak

Raki so čustveni. FOTO: Jacob Lund/gettyimages

Če iščete nekoga, ki ljubi z vsem srcem, ni treba iskati dlje. Raki so čustveni, skrbni in intuitivni – pogosto vedo, kaj potrebujete, še preden to izrečete. Z vami bodo, ko se smejite, in tudi takrat, ko je treba obrisati solze.

Z njimi ne dobite le partnerja, temveč tudi čustveno varno zavetje.

Kozorog

Idealni so za tiste, ki cenijo dejanja bolj kot besede. FOTO: Gettyimages

Morda delujejo resno, vendar so kozorogi tihi junaki resnih zvez. So zanesljivi, zvesti in pripravljeni vložiti trud – ne le prvih nekaj tednov. Njihova ljubezen ni glasna, ampak stalna, konkretna in brez nepotrebne drame.

Idealni so za tiste, ki cenijo dejanja bolj kot besede.

Tehtnica

Tehtnice znajo ustvariti ravnotežje. FOTO: Doralin Tunas Getty Images

Tehtnice znajo ustvariti ravnotežje, kar se odraža tudi v njihovih odnosih. Vedno si prizadevajo za harmonijo, so odprte za pogovor in se ne bojijo čustvene globine.

Rade imajo romantiko, a niso površinske – želijo pristen odnos in se potrudijo, da ga zgradijo. Poleg tega so izjemno šarmantne.

Devica

Niso za vsakogar. FOTO: G-stockstudio Getty Images

Device ne izgubljajo časa z bežnimi odnosi. Analizirajo, načrtujejo in vlagajo – ne le v svojo kariero, temveč tudi v vas. Ko vas devica vzljubi, veste, da ste opravili vse njene teste.

Niso za vsakogar, a za tiste, ki si želijo stabilnosti in zanesljivosti, je devica pravi zadetek v polno, poroča index.hr.

