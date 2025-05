Sanjska poroka ajdovskega župana! Poglejte, kdo mu je pel (FOTO)

V soboto se je na slikovitem dvorcu Zemono odvila pravljična poroka – ajdovski župan Tadej Beočanin (SD) se je poročil z izbranko Nives Beočanin (prej Nives Bunc). Dogodek, ki je pritegnil številne čestitke in izraze veselja, je bil poln čustev in nepozabnega vzdušja.

Civilni obred se je odvil prav na Zemonu, kjer sta si mladoporočenca ob navzočnosti družine in prijateljev obljubila večno zvestobo, svatje pa so uživali v Gostilni pri Lojzetu, chefa Tomaža Kavčiča.

Mladoporočenca sta na družbenih omrežjih objavila le eno fotografijo s poroke, a kot smo lahko zasledili na omrežjih, sta se sobotne poroke na dvorcu Zemonu udeležila tudi hrvaški pevec Petar Grašo in pevka Nina Pušlar, ki sta poskrbela za čarobno vzdušje med povabljenci.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Nevesta Nives Beočanin, prihaja iz Lokavca in je končala fakulteto za management. Zaposlena je na Finančni upravi Republike Slovenije v Novi Gorici. Leta 2022 je kandidirala na listi Socialnih demokratov.

Ob poroki je nevesta na družbenih omrežjih zapisala: »Najlepši dan v mojem življenju.«

Tadej Beočanin, rojen leta 1982, je po poklicu magister farmacije in od leta 2014 vodi Občino Ajdovščina.

Mladoporočenca sta si poroko omislila s pomočjo organizatorjev, ki so njuno poroko naredili po meri in željah.

Na družbenih omrežjih so se po poroki usule številne čestitke, v katerih ljudje mladoporočencema želijo ljubezni, sreče in dolgih skupnih let.