Eva in Petra Potrebuješ v ŠOKkastu: Ganljivega petja na pogrebu ne bosta nikoli pozabili (VIDEO)

Petra in Eva Potrebuješ sta mladi ženski, ki sta se v zadnjem času podali v glasbene vode. Petra je po izobrazbi vzgojiteljica, Eva pa ekonomistka, vendar ju je njuna ljubezen do glasbe pripeljala na povsem novo pot. Odraščali sta ob in na odrih, saj je njun oče ustanovni član skupine Čuki, Jože Potrebuješ. Svoje otroštvo opisujeta z velikim veseljem, saj sta se imeli vedno zelo lepo. Tudi njun odnos se je skozi leta razvijal v pravo smer in kakšnih večjih konfliktov ni bilo med njima. »Jaz sem bila vedno malo materinska do nje, vsaj tako nama je pripovedovala mami,« pove Petra, ki je pet let starejša od Eve. Prav njuna mama Andreja pa je ob odsotnosti očeta poskrbela, da jima nikoli ni primanjkovalo ljubezni in pozornosti. »Sama se je odpeljala celo v porodnišnico, ko me je šla rodit,« pove mlajša Eva.

Petje na pogrebu ju je za vedno zaznamovalo

Ko spregovorita o spominih Eva omeni enega, ki ni najbolj rožnat, vendar ji bo za vedno ostal zapisan. Udeležili sta se pogreba otroka, ki je bil velik oboževalec njihove glasbe, kar je bila zanju zelo čustvena izkušnja. »Njegova babica je klicala vsak dan in prosila, če bi Čuki zapeli na pogrebu vnučka,« sta nam razkrili. Na koncu sta prav oni dve odšli z Jožetom in zapeli so pesmico Ko ko ko. »Bili smo na pogrebu, vsi smo jokali in smo peli "Kokoko". Tega ne bom nikoli pozabila,« je razkrila Eva. Sicer pa sta na kamere in odre navajeni že od otroštva, saj sta vedno radi sodelovali pri različnih projektih, tudi dobrodelnih.

Ponosni sta na očeta. FOTO: L. M.

Ponosni sta na očeta

Petra in Eva sta izpostavili, kako pomembna je podpora družine pri njunem delu. Njuna babica je njuna največja oboževalka, ki spremlja vse njune nastope in jih podpira pri vsakem koraku. Ta podpora jima daje moč in motivacijo za nadaljnje ustvarjanje. »Ko naju predstavijo kot hčerki Jožeta Potrebuješa nama je to v velik ponos,« sta povedali simpatični sestri Potrebuješ. Spregovorili sta tudi o družinskih potovanjih in novem glasbenem projektu v katerem je pevsko vlogo prevzela mlajša Eva, Petra pa je sodelovala pri ustvarjanju melodije in besedila. S pesmijo Tišlarski pozdrav so se na hudomušen način lotili tematike, ki jo podoživlja veliko ljudi, čakanje na mojstre za izdelavo pohištva.

