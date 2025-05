Potres sreče čaka astrološki znak: maja bo denar deževal kot iz škafa, živelo se bo kot v pravljici

Eno horoskopsko znamenje je na pragu velikih, usodnih sprememb – trdi slavna ukrajinska astrologinja Angela Pearl. Začetek maja prinaša val močne transformacije, življenje pripadnikov tega znamenja pa nikoli več ne bo enako. Karte kažejo na konec ene dobe za to horoskopsko znamenje in začetek nove – z več jasnosti, samozavesti in energije. To bo trenutek, ko se stara zgodba končuje, hkrati pa se odpirajo vrata prihodnosti, o kateri so doslej lahko le sanjali.

Poglejmo, kaj pravijo astrološke karte omenjene astrologinje. »Ta transformacija ne bo tiha. Prihaja hitro, nenadno in vse spremeni iz temeljev« sporoča Pearlova in doda, da je govora o Dvojčkih. V maju dvojlke čakajo najpomembnejše spremembe leta in to na vseh življenjskih področjih: v ljubezni, karieri in financah. Karti Sodbe in Smrti jasno kažeta na prelom s starimi vzorci in začetek povsem nove življenjske faze. Če so dolgo odlašali s pomembno odločitvijo je zdaj pravi trenutek. Ljubezenski odnosi lahko preidejo na višjo raven, samski pa lahko spoznajo osebo, ki bo spremenila vse.

Finančni vidiki so izjemno ugodni. Kupovanje stanovanja, avtomobila ali celo pridobitev dediščine. To je idealen čas za zagon novega posla, ki lahko prinese pomemben zaslužek – ne le za Dvojčke, temveč tudi za člane njune družine. Vendar pa Sedmica mečev opozarja na morebitne nenadne izgube, nekdo ali nekaj lahko izgine iz njihovega življenja. Kljub temu vsak konec prinese nov začetek. »Dvojčki zdaj natančno vedo, kaj si želijo. Njihovo življenje je v njihovih rokah. Zdaj je čas, da sanje postanejo resničnost,« sporoča Perl, ob podpori kart.

Dodaja, da bodo prav v tišini bDvojčki našli odgovore, ki so jih dolgo iskali.