Jelena Karleuša pred lepotnimi popravki: takšna je bila pred 22 leti, nikoli je ne bi prepoznali (FOTO)

Jelena Karleuša že od nekdaj velja za žensko, ki s svojim videzom pritegne veliko pozornosti, kakšna pa je bila pred 22 leti, pred vsemi lepotnimi popravki, ki si jih je pozneje privoščila? Na fotografiji, kjer je stara komaj 21 let, je skoraj ne bi prepoznali. Razlika je namreč res velika. Prva stvar, ki pade v oči, so usta, ki so bila včasih precej tanjša. Poleg tega je Karleuša opravila korekcijo nosu in ličnic, pa tudi spremembe v debelini obrvi popolnoma spremenijo Jelenin obraz. Sama sicer nikoli ni izpostavila, katere popravke je naredila, nikoli pa jih ni zanikala.