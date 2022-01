Oglasili so se sosedje Jelene in Duška: to sta povedala o družinski drami (FOTO)

Srbski mediji poročajo, da je bil 36-letni Duško Tošić nasilen do svoje soproge Jelene Karleuša (43). Ta je dan pred pravoslavnim božičem poklicala policijo in prijavila moža zaradi nasilja, ponujeno medicinsko pomoč pa je zavrnila. Soprogu so za 48 ur prepovedali, da se ji približuje. Pri kosilu jo je menda pred vsemi sorodniki pljunil in treščil po obrazu, vendar je to zanikal.

Grob Jelenine matere. FOTO: Zaslonski posnetek

Sosedje niso slišali nič neobičajnega, so pa kar naenkrat pred vrati vile na Dedinju zagledali policijo. »Ne Duška ne Jelene nismo videli. Duško sicer zelo redko prihaja, ker je nenehno na potovanjih, in ko je v Beogradu, preživlja največ časa s svojima hčerama. Ko jih srečamo, vedno lepo odzdravijo,« je dejal eden od njih.

Mati ji je umrla pred tremi leti

Le dve uri pred incidentom je Jelena na instagramu objavila fotografijo groba matere Divne, s katero sta bili močno povezani. Mati je umrla pred tremi leti zaradi raka na pljučih. Njen grob je sicer vedno prekrit s svežim cvetjem in tako je bilo tudi na ta božični dan, ko ji je odnesla cvetje v rožnatih odtenkih.

Sicer pa ni prvič, da je Jelena prijavila moža policiji. Pred dvema letoma je trdila, da jo psihično in tudi fizično muči – domnevno jo je grobo prijel za roko. Tošić je vse zanikal in razlagal, da plove njun zakon skozi razburkane vode. Takrat se je na veliko pisalo in govorilo o Jeleninem prešuštvovanju s hrvaškim nogometašem Ognjenom Vranješem.