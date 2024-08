Iskrena Paris Hilton: Tako boli, da tega ne morem povedati

Odkar je na družbenih omrežjih Paris Hilton objavila prvo fotografijo sina Phoenixa, je ta deležen krutih komentarjev glede videza.

Paris pravi, da jo ti zelo prizadenejo:

»Ko nekdo živi v središču pozornosti, so komentarji neizbežni. A ko ti letijo na mojega otroka, so nesprejemljivi. Tako me bolijo, da ne morem opisati z besedami. Zelo se trudim, da bi bil moj sin obdan z ljubeznijo, da bi bil sprejet.

Če ne objavljam njegovih fotografij, sem deležna opazk, da nisem dobra mama. Če jih delim, so te polne sovraštva,« njen odziv na posmehovanje fantku besede povzema Uniland.

»Sem ponosna mama in moj otrok je popoln ter zdrav. Hotela sem biti mama tako, kot najbolje znam, Phoenix je največji blagoslov v mojem življenju. Upam, da ljudje drug do drugega premorejo več ljubezni in empatije.«

Paris je s pomočjo nadomestne mame januarja 2023 dobila sina Phoenixa in isto leto na zahvalni dan še hčerko London. Novembra 2021 se je po treh letih zveze poročila z očetom otrok, Carterjem Reumom.