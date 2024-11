Iskrena Andie MacDowell: prestara sem za to

Na dogodku kozmetične hiše L'Oréal Paris, ki je pod imenom Ženske vredne časti (Women of Worth Celebration) potekal v Los Angelesu, je 66-letna igralka Andie MacDowell priznala, da ne živi več po hollywoodskih lepotnih merilih, piše InStyle.com.

Spomnila se je neprijetne izkušnje, ko je nekoč skušala zlesti v obleko, ki ji je bila preozka.

»Okoli pasu je bila pretesna in sramovala sem se, ker je nisem mogla obleči,« je opisala in dodala, da je tedaj prišla do pomembnega spoznanja:

»Bila je tako lepa, a enostavno prebudila sem se in spoznala, da to ni prava stvar zame. Hotela sem nositi nekaj udobnega.«

Klasični Hollywood

Trdi, da je to klasičen hollywoodski primer: »Tu so pričakovanja biti nekaj, kar ne moreš več biti in kar je bilo lažje v določenem delu življenja. Ampak jaz tega ne morem več. Prestara sem, da bi stradala zato, da bi vedno imela dva kilograma manj.«

Nekdanja manekenka je bila na rdeči preprogi obkrožena s kolegicami, ambasadorkami L'Oréala Paris Caro Delevingne, Helen Mirren, Ajo Naomi in Elle Fanning. Priznala je, da je veliko bolj samozavestna, kadar si odpočije od Hollywooda.

»Živim v Montani. Kadar sem doma, se počutim vitko. Šele, ko pridem sem, začutim, kako visoka so ta merila in kako visoka so pričakovanja. Nemogoče jih je zadovoljiti, če jim res nisi sto odstotno predan.«

Čas je za druge stvari

Dodala je, da obstaja veliko stvari, ki jih želi početi v življenju, in da vitkost ni edino, o čemer bi razmišljala.

»Želim spoznavati ptice in se sprehajati po plaži, želim brati knjige.«

»Želim vaditi, a raje imam dva kilograma več in oblečem nekaj, v čemer se dobro počutim,« je še povedala.

Kmalu bo babica

Pred njo so res lepi dnevi, saj bo kmalu postala babica.

Njena hči Rainey Qualley je na instagram profilu zaupala, da z Anthonyjem Johnom Wilsonom pričakujeta prvega otroka in Andie komaj čaka, da bo zaigrala v novi vlogi.