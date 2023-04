Andie MacDowell: od leta 1986 eden od obrazov podjetja L'Oréal (FOTO)

Rosalie Anderson MacDowell se je rodila 21. aprila 1968 v Južni Karolini. Njena mama je bila alkoholičarka, starši pa so se ločili, ko je imela šest let. Leta 1978 jo je odkril modni agent in ji ponudil pogodbo, zato se je hitro pojavila na naslovnicah modnih revij.

Za vlogo v filmu Seks, laži in videotrakovi iz leta 1989 je bila nominirana za zlati globus.

V svojem prvem filmu leta 1984, Legenda o Tarzanu, je igrala Jane, sledile pa so vedno večje in boljše vloge, dokler se ni res izkazala v filmih Neskončen dan in Štiri poroke in pogreb.

Ker je imela premočan južnjaški naglas, je v prvem filmu njeno vlogo sinhronizirala Glenn Close.

Že vse od leta 1986 je eden od obrazov podjetja L'Oréal, takrat se je tudi prvič poročila. S Paulom Qualleyjem, ki je bil prav tako model, je imela tri otroke: sina Justina, ki je nepremičninski agent, ter hčerki Rainey, glasbenico, in Margaret, igralko. Ločila sta se leta 1999, dve leti pozneje se je poročila drugič, a sta se čez tri leta že ločila. Pred kratkim je prvič postala babica.

S Hughom Grantom sta ustvarila nepozabni dvojec v filmu Štiri poroke in pogreb.

Že šestintrideset let je obraz L'Oréala.

Andie s tremi otroki Margaret, Rainey in Justinom

Videli smo jo tudi v filmu Vroči Mike XXL.