Imajo novega kralja

Pri plemenu Zulu prestola ne nasledi avtomatsko najstarejši otrok, ampak novega vladarja izvolijo.

Potem ko je konec marca umrl kralj Zulujcev, je to eno največjih plemen v Republiki Južni Afriki zapadlo v hujšo krizo, saj se niso mogli odločiti, kdo bonasledil na prestolu.Pri plemenu Zulu namreč ni tako kot v večini kraljevin, kjer prestol po pokojnem monarhu prevzame njegov najstarejši sin, o njem glasujejo plemenski veljaki in drugi člani družine, ki lahko izbirajo med vsemi kraljevimi otroki. Ker je imel pokojni kralj kar šest žena in 28 otrok, njihovo delo ni bilo lahko in temu primerno se je odločitev o novem vladarju tudi vlekla. A po več kot dveh mesecih jim je le uspelo in za novega kralja so izglasovali 46-letnega, krajše Misuzuluja Zuluja, ki je sicer najstarejši od Goodwillovih sinov.Njegovo ime pomeni »narediti Zulujce močnejše«, sam pa si je zadal, da želi znova združiti sprto družino in jo narediti močnejšo. »Zulujcem želim pokazati, da se trdne vezi med ljudmi začnejo spletati doma, zato želim, da se člani moje družine spet razumejo, nato pa bi rad združil celotno pleme, nas povezal. Gre za veliko odgovornost, a pripravljen sem, pomagali mi bodo starešine in Zulujci bomo kmalu spet enotni in močni,« je dejal novi kralj v svojem prvem televizijskem intervjuju.