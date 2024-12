Ima jih šest: kdo so Madonnini otroci in s čim se ukvarjajo

Ste vedeli, da je Madonna mati šestih otrok? Večina najbolj pozna Lurdes Leon, ki je stara 28 let, tu so še 24-letni Rocco, 19-letna David in Mercy, ter Stella in Estere, ki štejeta 11 let.

Pevka je biološka mama dvema, ostale štiri je posvojila.

Kaj pa počnejo Madonnini otroci? Razkriva Stil kurir.rs.

Lourdes Leon

Rojena je bila 14. oktobra 1996 v Los Angelesu. Njen oče je takratni Madonnin fant kondicijski trener Carlos Leon.

Madonna je svoji hčerki posvetila pesem Little Star s svojega albuma Ray of Light. Lourdes je povedala, da je bila njena mama, ko je bila še majhna zelo stroga:

»Seznam stvari, ki jih nisem smela početi, je bil neskončen. Moja mama je bila obsedena z nadzorom in je nadzorovala vse plati mojega življenja.«

Kljub temu najstarejša hči občuduje mamo in njeno sposobnost biti vedno korak pred vsemi.

Ko je imela 13 let, je Lourdes začela pomagati mami pri oblikovanju odrskih kostumov. Skupaj sta ustvarili kolekcijo oblačil za blagovno znamko Material Girl. Kasneje je študirala na šoli za gledališče in ples.

Nekaj časa je delala kot manekenka in se trudila pokazati, kako resnično izgleda žensko telo.

Pogosto je deležna očitkov, da se ne depilira in da ima odvečne kilograme, česar ne skriva. Leta 2022 se je začela predstavljati kot pevka Lolahol, na njenem mini albumo Go je izšlo pet pesmi.

Rocco Ritchie

Sin, ki ga ima Madonna z Guyem Ritchiejem, se je rodil 11. avgusta 2000. Po njegovem rojstvu sta se starša poročila, vendar sta se leta 2008 ločila.

Kot najstnik se je Rocco odločil, da bo živel z očetom v Londonu. Čeprav je to povzročilo nekaj napetosti v njegovem odnosu z mamo, sta kasneje zgladila zadeve.

Ukvarja se z vizualno umetnostjo in fotografijo, preizkusil se je tudi v modnem svetu.

David Banda

Madonna in Guy Ritchie sta ga kot dojenčka leta 2006 posvojila v sirotišnici v Malaviju. Pop zvezda je nekoč dejala, da ima z Davidom tesnejši odnos kot z drugimi svojimi otroki:

»On je tisti, s katerim imava največ skupnega. Čutim, da me razume. Ima več mojega DNK-ja kot kdorkoli drugi od mojih otrok.«

Pri 18. letih se je David preselil od mame in poskuša živeti samostojno življenje. Poučuje igranje kitare, ima dekle, manekenko Mario Atuesta, in se preživlja sam.

Mercy James

Madonna in Guy Ritchie sta jo leta 2009, ko je štela dve leti, posvojila v Malaviju.

Kasneje so njeni sorodniki želeli, da bi se vrnila v Afriko, vendar se je ona odločila ostati pri svoji posvojiteljici.

Mercy je leta 2016 na gimnastičnih prvenstvih osvojila štiri medalje. Prav tako igra klavir in študira jezike.

Stella in Estere

Madonna je februarja 2017, ko sta imeli pet let, dobila skrbništvo nad najmlajšima hčerkama.

Dvojčici Stella in Estere sta rojeni v Malaviju. »Kot da sta tukaj od vedno. Nista potrebovali dolgo, da sta se privadili na našo družino,« je tedaj povedala posvojiteljica.

Obe deklici zelo dobro plešeta, Stella igra tudi klavir, na kar je mama posebej ponosna.