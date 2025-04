Krški policisti izsledili preprodajalca ukradenih električnih koles (FOTO)

Policisti PP Krško so v okviru preiskave kaznivih dejanj pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri 34-letnem osumljencu iz Krškega. Med hišno preiskavo so pri njem našli in zasegli štiri električna kolesa in štiri pnevmatike s platišči.

FOTO: Pp Krško

FOTO: Pp Krško

34-letnika bodo ovadili zaradi prikrivanja

Ugotovili so, da je osumljenec odkupoval in preprodajal električna kolesa, za katera je vedel, da so ukradena oziroma izvirajo iz kaznivih dejanj goljufij in zatajitev na območju cele Slovenije. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja prikrivanja.