Madonno so rešili otroci

Na glasbeni sceni je že štiri desetletja, na rojstnodnevni torti bo letos upihnila 66 svečk, pa vendar Madonna še zdaleč ni za staro šaro. Nasprotno, njena priljubljenost nikakor ne jenja, kar je dokazala z zadnjo glasbeno turnejo The celebration Tour, ki jo je na začetku meseca sklenila z brezplačnim koncertom na sloviti plaži Copacabana v Riu de Janeiru v Braziliji.

Serija 80 koncertov na obeh straneh Atlantika ji je namreč navrgla približno četrt milijarde evrov, s čimer se je v zgodovino zapisala kot edina ženska med petimi glasbenimi ustvarjalci, ki jim je šest turnej navrglo po več kot sto milijonov, preostali štirje so The Rolling Stones, Bruce Springsteen, U2 in The Eagles.

Njenega brezplačnega koncerta na Cobacabani se je udeležilo 1,6 milijona ljudi. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

Fantastičen konec turneje, bil pa je katastrofalen začetek. Lansko poletje, ko bi morala udarno kreniti na pot, je Madonna pristala v bolnišnici in zaradi okužbe z bakterijo več dni preživela na intenzivnem oddelku. Njen menedžer Guy Oseary o njenem zdravstvenem stanju tedaj ni izdal ničesar več, a je zvezdnica mesece kasneje, ko je bilo vse že za njo, razkrila, da je bila z eno nogo skoraj v grobu.

Prebudili iz umetne kome

»Okužila sem se z neko bakterijo, o kateri nihče ne ve nič, a stopnja smrtnosti v primeru okužbe je kar 40-odstotna. Odpovedovale so mi ledvice in pljuča, tudi dihati nisem mogla več brez pomoči, pač pa s cevko v nosu, po kateri so mi dovajali kisik,« je dejala pevka, ki je morala zbrati vso energijo, da se je nekako privlekla od postelje do stranišča. A še to po tem, ko je bila že iz najhujšega in so jo po dveh najbolj strašnih dneh lahko prebudili iz umetne kome.

Med peterico, ki s turnejami služijo največ, so kultni rockerji The Rolling Stones. FOTO: Callaghan O'hare/Reuters

Grozljivi zdravstveni preplah jo je povsem oropal moči. Prvič v življenju ni vedela, ali in kako se bo izvlekla. »O sebi običajno razmišljam kot o superženski, ki lahko premaga prav vse. A tokrat sem pomislila na oporoko,« je priznala in nadaljevala, da še po dveh tednih ni bila niti za odtenek boljša.

»Moči nisem imela nobene, izginila je vsa energija. Lahko bi pila na litre kave in energijskih pijač, a stanje je bilo enako. Bila sem izžeta, kot bi iz mene odtekla prav vsa življenjska energija.« A kljub klavrni zdravstveni sliki je oktobra že stala na odru, za kar se lahko zahvali svojim otrokom. »Oni so me rešili. Zaradi njih sem se borila in okrevala veliko hitreje, kot bi kdo drug na mojem mestu.«