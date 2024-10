Madonna žaluje: izgubila je ljubo osebo

»Moj brat Christopher je odšel. Tako dolgo mi je bil v življenju najbliže na svetu. Težko je pojasniti najino vez. A zrasla sva iz zavedanja, da sva drugačna, da nam bo življenje prineslo težave in da ne smeva pristati na status quo.

Prijela sva se za roke in skupaj odplesala skozi norost najinega otroštva,« se je Madonna poslovila od brata Christopherja Ciccona, ki je umrl star 63 let.

Žalostno vest je njegov tiskovni predstavnik Brad Taylor potrdil za Associated Press. Ciccone je po težki bitki z rakom umrl v petek.

»Moj brat je bil vedno ob meni. Bil je slikar, pesnik in vizionar. Občudovala sem ga. Imel je brezkompromisen okus in oster jezik, ki ga je včasih uporabil proti meni, a sem mu vedno odpuščala.

Skupaj sva dosegala najvišje vrhove in padala v najgloblja brezna. Nekako sta se vedno znova našla, se prijela za roke in plesala naprej,« je še dodala.

Christopher je v začetku sestrine kariere sodeloval z Madonno.

Nastopal je kot plesalec v videospotih za pesmi Everybody in Lucky Star, imel je različne vloge ne pevkinih turnejah: bil je umetniški direktor na turneji Blond Ambition leta 1990 ter oblikovalec produkcije in urednik turneje The Girlie Show leta 1993.

Leta 2008 je napisal spomine z naslovom Življenje z mojo sestro Madonno in v njih natančno opisal buren odnos s pevko.