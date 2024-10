Hrvaški glasbenik, ki polni slovenske dvorane, dobil še enega otroka, dala sta mu posebno ime

Po poročanju portala jutarnji.hr sta hrvaški glasbenik Petar Grašo in njegova partnerica Hana Huljić dobila sina. To je že njun drugi otrok.

Fantku sta dala ime Toni, in sicer po pokojnem dedku Petra Graša, še poroča omenjeni portal in dodaja, da je porod potekal dobro in da se Hana dobro počuti.

Imata tudi hčerko Albo

Znani par je leta 2022 dobil hčerko Albo. Petar je pred tedni spregovoril o njej za hrvaški InMagazin. Med drugim je povedal, kakšno je bilo praznovanje njenega rojstnega dneva: »Bilo je majhno slavje velikih ljudi. In torta, seveda. To smo pač mi. Radi proslavljamo v krogu dragih prijateljev, družinsko. To je bilo to. Prijetno, bili so baloni, pesmice, tako, kot je treba.« Zdaj, ko sta dobila še enega otroka, bo takih lepih praznovanj seveda še več.

