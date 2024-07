Petar Grašo zaupal podrobnost o mali Albi

Poletje je za priljubljene pevce in pevke načeloma pestro, povsod so koncerti in nastopi, za hrvaškega estradnika Petra Grašo ni nič drugače.

Je pa zanj poletje posebno še iz drugega razloga.

Julija namreč rojstni dan praznuje njegova in Hanina hčerka Alba, letos je upihnila dve svečki.

Kakšno dekletce postaja in kakšna je bila njena letošnja zabava, je zaupal za hrvaški InMagazin:

»Bilo je majhno slavje velikih ljudi. In torta, seveda. To smo pač mi. Radi proslavljamo v krogu dragih prijateljev, družinsko. To je bilo to. Prijetno, bili so baloni, pesmice, tako, kot je treba,« je povedal.

Obkrožena z glasbeniki deklica z veseljem posluša otroške pesmice mame Hane. Pred kratkim je odkrila očetov hit Ako te pitaju, glasbenik je povedal, da ima njegova hčerka rada tudi pesmi skupin The Beatles in The Eagles.

»Ob nekaterih njihovih pesmih se je že kot leto in pol star otrok samo ustavila in videti je bilo, da se nekaj dogaja v njenih možganih.

Tako se odziva, odziva se na glasbo. Tudi dedka ima rada. Ampak ga ne posluša, sama sreča, da posluša dobre vokale in je dedka zaobšla,« se je na račun tasta Tončija Huljića pošalil pevec.