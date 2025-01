Pisateljica Vedrana iskreno o boju z rakom: Vera v življenje se mi vrača, ko ga izgubljam

Hrvaška pisateljica Vedrana Rudan se sooča z zahrbtno boleznijo – rakom, a je s svojo iskreno izpovedjo razkrila, kako ta boj vpliva na njeno življenje in razumevanje sveta.

V svojem zapisu na blogu je opisala, kako izgledajo njeni obiski pri zdravnikih, in poudarila, da so jo ljudje, ki jih je srečala v ambulanti, popolnoma spremenili. »Umiram,« je zapisala na začetku, kar pa ne pomeni, da je izgubila upanje.

Vedrana je opisala empatičnost in skrbnost zdravstvenega osebja, ki ga je srečala na Onkološkem oddelku. Poudarila je, kako medicinske sestre s toplino in humorjem pristopajo k pacientom, tudi ko se spopadajo z zahtevnimi situacijami, kot so težave pri iskanju žil za kemoterapijo. »Sestre nežno tapkajo po rokah, jim tepejo: ‘Razjezi se name, pokaži se, pa te ne bom več mučila.’ In potem igla najde pot, tekočina, ki vrača življenje, začne delovati,« je zapisala.

Rak ji je spremenil pogled na življenje

Vedrana je priznala, da je skozi to težko preizkušnjo našla nekaj, česar prej ni videla – globoko človeško dobroto. »Celo življenje sem mislila, da je težko najti dobrega človeka. Zdaj vem, da jih je veliko, in so bližje, kot sem mislila,« je zapisala in dodala, da jo ta spoznanja pomirjajo, tudi ob misli na smrt.

Kljub težkemu zdravljenju, bolečinam in strahu je Vedrana v svoji preizkušnji našla nepričakovano olajšanje. »Na perverzen način mi je v nekem smislu celo v veselje, da imam raka. Spoznanje, da obstaja toliko dobrih ljudi, mi je vrnilo vero v življenje, prav zdaj, ko ga izgubljam,« je zapisala.

Sporočilo zdravim ljudem

Pisateljica se je obrnila tudi na zdrave ljudi, ki se morda utapljajo v vsakodnevnih težavah. »Za vse vas, ki mislite, da so vaša življenja brez smisla, ki se pritožujete nad svetom in verjamete, da je vse dolina solz – dokler ste zdravi, ne veste, kaj imate. Ko si na smrt bolan in te obkrožajo dobri ljudje, je življenje polno svetlih barv. Srce se ti napolni, in na neki način spoznaš, da si morda tudi sam dober, če te obkroža toliko dobrote,« je zapisala.

Vedrana Rudan je s svojo iskreno izpovedjo dala nov pomen boju z rakom – ne kot zgolj bolezen, temveč kot priložnost za ponovno odkritje lepote in dobrote v ljudeh, poroča Telegraf.rs.