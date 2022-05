Vedrana Rudan: Očeta sem skušala ubiti, a mi ni uspelo

Hrvaška pisateljica Vedrana Rudan je bila gostja srbske oddaje TV lica kao sav normalan svet (TV-obrazi kot vsak normalen svet), kjer je spregovorila o težkih trenutkih iz otroštva. Dejala je, da je celo dvakrat skušala ubiti svojega očeta. »Skušala sem ubiti očeta, ko sem bila stara 15 let, a mi ni uspelo. Naslednjič sem poskušala pri 20 in je komaj preživel,« je povedala v oddaji.

»Stara sem bila 21 let, diplomirala sem in delala. To je bil čas, ko so se nosila minikrila, čez noč pa so v modo prišla maksi. Delala sem, imela svoj denar in sledila modi. Pa sem tako čez noč slekla mini in oblekla maksi. Oče je prišel v kuhinjo, živeli smo v neki luknji, me pogledal in dejal: 'Včeraj si bila kur**, danes pa nuna, odloči se.' Odgovorila se mu 'ne se**', mama pa je skoraj umrla, ker sem prvič dvignila glas proti očetu. Pomislila sem: Kaj se mi lahko zgodi? Končala sem šolo, delam ... Nato se mi je približal, me dvignil in vrgel v stekleno omaro. Ležala sem v krvi in steklu ... imeli smo peč na drva in tisti trenutek je bil na njej ogromen lonec, poln golaža ...prijela sem za vroča držaja, ga dvignila v zrak in vrgla očetu v glavo. Mama je zakričala, oče pa je bil ves pokrit z golažem in krvjo. Zdravnik mu je nato vendarle zašil vse rane. Ko se je vrnil v lokal, ga je natakarica vprašala: 'Kaj je s teboj, Ive?', on pa je odgovoril: 'Vedrana me je skušala ubiti.' Odgovorila mu je: 'Zakaj šele zdaj?'«

»Tistega dne sem zapustila dom z namenom, da se nikoli več ne vrnem. Tako je bilo do poroke. In medtem, ko je moj bivši mož bil v vojski, jaz pa z malim otrokom, sva živela v revščini. Poklicala sem mamo in ji rekla: Nimamo ničesar za pod zob. Lahko pridem k vam? Mama ni bila prepričana,« je dejala in dodala, da ji je oče vendarle dovolil. »Imela sem sina, ki ga je oče v nasprotju z mano oboževal. Ob pomoči polpismenega dedka se je moj sin pri dveh letih naučil brati kot duhovnik. Bila je nadnaravna ljubezen,« je dejala Vedrana v oddaji.