Najprej izgubila vid, zdaj ima še raka: Vedrana Rudan se poslavlja ...

Lucidna hrvaška pisateljica in kolumnistka Vedrana Rudan je pred časom sporočila, da se sooča z zdravstvenimi težavami in da je izgubila vid. Zdaj je razkrila še, da je zbolela za rakom. V besedilu, ki ga je objavila na svojem blogu z naslovom 'Rak in jaz', je spregovorila o bolezni in kako doživlja svoj konec, ki se približuje.

Kljub temu, da jo je diagnoza rak presenetila, je zapisala, da je srečna, zakaj?

»Stara sem petinsedemdeset let, veliko mojih vrstnikov nima raka, so zdravi, v polni kondiciji, jaz, pa jaz... Sploh ne verjamem v to, da je samo treba misliti dobro in bo vse v redu. S tem se ne obremenjujem. Kaj me je te dni navdušilo, zakaj sem srečna? Čez noč sem ugotovila, koliko pravih prijateljev imava z možem, same fenomenalne ljudi. Prijateljica iz otroštva mi je obljubila, da mi bo organizirala pogreb, moj pepel bo vrgla v morje na naši najljubši plaži v Mošćenički Dragi, čeprav je to zakonsko prepovedano,« je zapisala.

Napisala bo knjigo o svojem umiranju

»Danes sem nehala pisati blog, ker se bom posvetila zdravljenju in o tem napisala knjigo. Ko avtor knjige piše o fazah svojega umiranja, se bere kot noro. Priznam, te knjige imajo smisel, ko avtor umre, vse drugo ni napeto. Na žalost vam ne morem povedati, ali bom umrla, prepričana pa sem, da obstaja tudi ta možnost,« je zapisala,

»Že dolgo mi je jasno, da smo vsi smrtni, zato se ne obremenjujem s smrtjo ne z »borbo« ne z vero v srečen konec. Ne vem, ali je danes in tukaj happy end življenje ali smrt, zato s svojo zgodbo nimam težav,« piše vedno lucidna in neomajna avtorica.

V blogu se je na svojstven način zahvalila tudi vsem zdravnikom, medicinskemu osebju, založniški hiši ...

Svoje misli pa je zaključila z besedami: »In to bi bilo to. Naj se vam ne smilim. Smrt ali bližina smrti je posebno doživetje. Sprošča. Pove vam, kaj je pomembno, in pove vam, da je življenje lepo. In lepo je tudi, ko smrt potrka na vrata. Naj trka, še vedno sem tu in uživam življenje kot še nikoli.«