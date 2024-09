Hollywoodska ikona neprepoznavna v kostumu za novo vlogo

Zvezdnik serije Igra prestolov Peter Dinklage je bil za vlogo v prihajajočem filmu Kralj Lear z novo pričesko in rdeče-belimi ličili videti povsem drugače kot običajno.

Hollywoodski igralec bo v adaptaciji drame Williama Shakespeara z naslovom Lear Rex igral Norca. Kljub temu da je zelo znan po vlogi Tyriona Lannisterja v seriji Igra prestolov, bi mnogi oboževalci verjetno težko ugotovili, da je to on, ko je stopil na prizorišče snemanja v Los Angelesu. Peter je bil videti povsem drugače kot običajno, saj je bil po obrazu naličen z belim ličilom. Njegove oči so bile obkrožene s črnim in rdečim senčilom, kot bi se mu razlilo po bledih licih, nosil je tudi razmazano živo rdečo šminko.

Obrit ob straneh

Njegovi temni lasje so bili oblikovani v nizko irokezo, prekrito z enako belo barvo kot njegov obraz. Na sliki je videti, kot bi si igralec delno obril lase.

55-letni Peter je bil oblečen v živahno rdečo obleko, prekrito s kontrastnimi zlatimi vezeninami. Sestavljena je bila iz dolge halje in nečesa, kar je videti kot ogrinjalo.

Lear Rex naj bi bil sodobna upodobitev Kralja Leara. Film se ponaša z zvezdniško igralsko zasedbo: Al Pacino igra Leara, Jessica Chastain, Ariana DeBose in Rachel Brosnahan pa bodo nastopile v vlogah njegovih hčerk Goneril, Kordelie in Regan. Med igralci sta tudi Danny Huston in Stephen Dorff.

Glavno snemanje se je začelo avgusta, datum premiere pa za zdaj še ni znan.