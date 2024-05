Ne ve, koliko časa še ima: legendarni igralec v družbi vnukinje

Rumer Willis, hčerka dveh hollywoodskih legend, Demi Moore in Bruca Willisa je v ob praznovanju materinskega dne v Združenih državah Amerike na instagramu delila posnetek, na katerem je med drugim videti Bruca, kako pestuje vnukinjo Louetto, ki bo aprila praznovala prvi rojstni dan, piše na spletni strani Smooth Radia.

Najstarejša hči igralca na svojem instagramu večkrat omeni očeta in spomni na dejstvo, da trpi za težko obliko demence, kar je močno prizadelo vso družino, saj z njo izgubljajo očeta, moža, bivšega moža in dedka.

Frontotemporalno demenco so igralcu odkrili leta 2023, a čeprav je njegovo zdravje ter tudi življenje ogroženo, on uživa v krogu družine, ki mi izkazuje veliko ljubezni in podpore ter ki ne glede na vse, stoji ob njegovi strani in beleži spomine, v katere je močno vpet bolan zvezdnik.

Rumer Willis je najstarejša od od treh hčera Demi Moore in Bruca Willisa, ki sta, čeprav že dolga leta ločena, ostala prijatelja. Bruce je sedaj poročen z Emmo Heming, z njo ima dve hčerki, obe družini sta med seboj tesno povezani.