»Z Bruce Willisom je vse slabše. Bojimo se, da mu ni ostalo veliko ...«

Slavni hollywoodski igralec Bruce Willis (68) se že nekaj časa bori s frontotemporalno demenco. Vir blizu njegove družine je nedavno dejal, da se bojijo najhujšega. »Bruce ima dobre in slabe dni, a v zadnjih dveh mesecih je bilo veliko več slabih dni kot dobrih dni,« je povedal vir, poroča Daily Mail. Njegov prijatelj Glenn Gordon Caron je pred tem dejal, da se je stanje slavnega igralca poslabšalo.

»Mislim, da se zave, kdo sem, šele prvih nekaj minut najinega pogovora. Ne govori več, prej je vneto bral, zdaj je to opustil. Vse te veščine mu niso več na voljo. Ko si z njim, veš, da je to Bruce in si hvaležen, da je tam, a veselja v njem ni več,« je povedal po obisku. Njegova družina pogosto govori o stanju slavnega igralca. Hči Tallulah je pred tem pojasnila, kako je njihov cilj ozaveščati druge o demenci. »Če lahko pomagamo drugim, da iz tega naredimo nekaj lepega, je to za nas zelo posebno.«

Igralcu so pred devetimi meseci diagnosticirali demenco, malo pred tem pa se je umaknil iz blišča Hollywooda, saj se spopada tudi z afazijo, motnjo govora. Danes zanj skrbijo žena Emma Heming in njuni otroci ter bivša žena Demi Moore ter njuni hčerki.