Harry in Meghan med 100 najvplivnejšimi

Naslovnice krasi sedem izbrancev. FOTO: Time/Reuters

Prezrt ni niti revolucionar Elon Musk.

Čas je za posebno izdajo revije Time, tiste, ki postreže s seznamom sto najvplivnejših ljudi na svetu, ob tej priložnosti pa objavi kar sedem različnih naslovnic. Na eni od njih ponosno pozirata tudi princ, ki je pred dnevi proslavil 37. rojstni dan,in njegova žena, ki se jima v uredništvu klanjajo predvsem zaradi prizadevanja za odpravo neenakosti po svetu in dobrodelnih dejavnosti.Prvi seznam so objavili leta 1999, nanj pa se uvrščajo pomembneži z vseh koncev sveta, politiki, igralci, glasbeniki, umetniki in drugi, ki s svojim delovanjem pripomorejo k boljšemu jutri, opozarjajo na ključna vprašanja ali kakor koli vplivajo na družbene spremembe. Letos je na njem kar 54 žensk, izstopajo pa, ki je na čelu Svetovne trgovinske organizacije, pesnica, igralka, gimnastičarkain pevka, ki poleg zakoncev Sussex in poslovnežakrasijo tudi naslovnice. Meghan in Harry sta uredništvo prepričala predvsem s svojo dobrodelno fundacijo Archewell, s katero dokazujeta, da ne želita zgolj uživati v danem bogastvu in statusu, temveč izkazujeta sočutje do vseh ljudi po svetu in pomagata številnim ogroženim ali zapostavljenim skupnostim.Med izbranci seveda ne manjka politikov, kot so ameriški podpredsednikin podpredsednica, nekdanji prvi mož ZDAin kitajski predsednik, med igralci izstopatain, med športnikiin, Time ni prezrl niti poslovneža in revolucionarja, ki orje vesoljsko ledino,, na seznamu pa blesti tudi na novo osvobojena, ki jo opisujejo kot borko, ki je preživela številne travme in zlorabe.