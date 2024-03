Govoril je o Williamovi ljubici, sedaj sporoča tole

Ameriški voditelj in komik Stephen Colbert se je opravičil zaradi šale na račun Kate Middleton. Opravičilo je sledilo ganljivemu posnetku valižanske princese, v katerem je razkrila, da so ji diagnosticirali raka.

Njeno dejanje je sprožilo ogromno odzivov, besed spodbude in tolažbe ter tudi opravičil, pridružil se jim je Stephen:

»Ne vem, ali ste opazili, a v oddaji povem veliko šal. Večinoma se norčujem iz tem, o katerih vsi govorijo. V zadnjih nekaj tednih se ni bilo mogoče izogniti špekulacijam o skrivnostnem izginotju princese Kate in ugibanjem, zakaj se ne pojavlja v javnosti.

S tem ko sem se iz tega šalil tudi sam, sem vznemiril nekatere gledalce,« besede voditelja povzema The Independent.

Colbert je v eni od oddaj princesino odsotnost povezoval z odmevno afero princa Williama z Rose Hanbury.

»Kraljestvo se trese zaradi izginotja Kate Middleton in internet ugiba, ali to morda ni povezano s tem, da ima njen mož in bodoči angleški kralj afero.

Mislim, da vsi vemo, kdo je domnevna druga ženska. Ponovite za menoj: markiza Cholmondeleyska,« je razglabljal Colbert in nadaljeval:

»Govorice o njuni aferi se pojavljajo od 2019. Kate naj bi se tedaj soočila z možem, on pa se je ob njenih očitkih smejal in dejal, da se med njima ne dogaja nič, kar je praviloma odgovor nekoga, ko ga žena obtoži varanja,« je pripovedoval Colbert v začetku marca predvajani epizodi The Late Show With Stephen Colbert.

Zaradi trenutnega stanja princese je voditelj zdaj izrazil sočutje ter se opravičil:

»Mnoge moje šale so že prej vznemirile gledalce in verjamem, da se bo to še dogajalo. A obstaja merilo, ki se ga trudim upoštevati, to je, da se ne norčujem iz osebnih tragedij.

Preveč nas je takšnih, ki se zavedamo, kaj pomeni diagnoza rak in kako mučna je za pacienta ter družino,« je povedal sedaj.