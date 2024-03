Skrivna simbolika posnetka princese Kate (VIDEO)

Valižanska princesa je šokirala javnost, ko je v petek zvečer v posnetku odkrila, da so ji diagnosticirali raka.

O svoji težki bitki je Kate Middleton pripovedovala sede na vrtni klopci v Windsorju, kot piše Mirror, pa izbira lokacije še zdaleč ni bila naključje.

Za princeso je namreč videti cvetoče narcise, cvetove, ki so postali simbol upanja obolelih za rakom, saj so lepo, na pogled krhko, a zelo odporno cvetje.

Narcise so ene prvih spomladanskih cvetlic in vsako leto zacvetijo znova. So simbol novih začetkov in z živahno barvo obljubljajo lepše dni.

Princesa sicer ni povedala, za katero obliko raka gre, je pa poudarila, da je to zanjo in za družino zelo težko obdobje in da bi rada z možem, princem Williamom, otrokom njihovi starosti primerno razložila, kaj se dogaja z njo, zato prosita za spoštovanje zasebnosti.

Tudi čas predvajanja posnetka je bil skrbno izbran: na Otoku so šolarji v petek šolo obiskali zadnjič pred velikonočnimi počitnicami, tako je otroke zavarovala pred dodatnim pritiskom, ki bi mu lahko bili izpostavljeni v šoli, je poročal Daily Mail.

In zakaj ob 18.? Čas predvajanja je sovpadal s poročili na britanski nacionalni televiziji BBC, o predvajanju so bili obveščeni še drugi mediji, v enakem terminu je novico o svoji diagnozi sporočil tudi kralj Karel III.