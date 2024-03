Oglasila se je Rose Hanbury in o aferi s princem razkrila ...

Ob zadnji drami na britanskem dvoru se v medijih znova pojavlja ime Rose Hanbury in z njim namigovanja, da je umik Kate Middleton iz javnega življenja posledica dejstva, da se je zapletla s princem Williamom.

Nekdanja britanska manekenka je sedaj prek svojih odvetnikov za Business Insider navedbe zanikala:

»Govorice niso resnične,« so njeni pravni zastopniki zatrdili za omenjeno publikacijo.

Palača Kensington je trditve o domnevni aferi med princem in 41-letno markizo Cholmondeleysko zanikala že večkrat.

Odvetniška pisarna Harbottle & Lewis je britanskim tabloidom leta 2019 poslala izjavo: »Objava lažnih špekulacij o zasebnem življenju naše stranke ni samo krivična in škodljiva, predstavlja tudi kršitev zasebnosti v skladu z 8. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah.«

V zadnjih tednih je pozornost na domnevno afero princa Williama usmeril Stephen Colbert v monologu 12. marca predvajane epizode oddaje The Late Show With Stephen Colbert, ko je povedal:

»Kraljestvo trepeta zaradi izginotja Kate Middleton, internet pa sedaj ugiba, ali to morda ni povezano s tem, da ima njen mož in bodoči angleški kralj afero. Mislim, da vsi vemo, kdo je domnevna druga ženska. Ponovite za menoj: markiza Cholmondeleyska,« je razglabljal Colbert in nadaljeval:

»Govorice o njeni zvezi s princem se pojavljajo od 2019. Po pisanju tabloidov naj bi se Kate tedaj soočila z možem, on pa se je ob njenih očitkih smejal in dejal, da se med njima ne dogaja nič, kar je praviloma odgovor nekoga, ko ga žena obtoži varanja.«

Ugibanja in špekulacije je ta izjava Colberta samo še podžgala.

Rose in njen mož David, sedmi markiz Cholmondeley, sta bila nekoč v ožjem krogu Kate in Williama in imata tri otroke, 14-letna dvojčka Alexandra in Oliverja ter osemletno Iris.

Oliver je bil celo častni paž na kronanju kralja Karla III. maja 2023 in je z balkona mahal ob valižanskem princu ter princesi in njunih treh potomcih: princu Georgeu, princesi Charlotte in princu Louisu.