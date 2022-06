Golobovi poslanki v menzi DZ razkrili, kje se Klakočar Zupančičeva oblači (VIDEO)

Nedavno je javnost nekoliko razburilo oblačilo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki po oceni nekaterih, v prostore DZ ni prišla primerno oblečena. Mladi poslanki Gibanja Svoboda Sara Žibrat in Lucija Tacer sta svojim sledilcem na instagramu pojasnili, kakšna naj bi bil protokol oblačenja. Krajši pogovor sta pripravili kar v menzi državnega zbora.

Navodilo iz poslanske skupine

Sami sta povedali, da se, odkar sta poslanki, pri izbiri obleke previdnejši, kot sicer v zasebnem življenju, saj si želita biti urejeni in z obleko izkazati spoštovanje do državnega zbora. »V poslanski skupini smo dobili splošno navodilo, da se oblačimo nekoliko bolj formalno za seje in na način, da izkazujemo spoštovanje do državnega zbora. Obute moramo imeti nogavice, gola koža pa je nezaželena,« je povedala Tacerjeva in dodala, da sicer s Saro včasih kršita pravila, vsaj kar se nogavic tiče.

Poslanki obleke posojajo prijateljice

30-letna Žibratova priznava, da si je morala nabaviti nova oblačila, a ker v življenju želi ravnati trajnostno, ji je prijateljica posodila nekaj oblek, ki si jih potem izmenjujejo. Dodaja, da hodi tudi v trgovine z rabljenimi oblačili, ker »se mi ne zdi smiselno zapravljati po dva tisoč evrov za nove kostime«.

Tacerjeva priznava, da jo je Žibratova navdihnila pri odločitvi, da s prijateljicami menjavajo majice. »Na ta način smo lahko vedno drugače oblečene na sejah, ki pa jih ni malo,« priznava.

Šefinja DZ kostim kupila v trgovini z rabljenimi oblačili

Spomnila se je tudi na nedavni krajši pogovor s predsednico DZ Klakočar Zupančičeve, ki ji je menda prav tako povedala, da je nek kostim, predvidevamo da črno-beli, ki ga je 8. junija nosila v parlamentu, kupila ravno v trgovini z rabljenimi oblačili.

V DZ ni kaviarja

Poslanki sta se, ko sta že ravno sedeli v menzi, dotaknili tudi vprašanja o tamkajšnji hrani. Tisti dan je bil na meniju solatni krožnik in golaž s sojinimi polpeti. »Dokaj podobno kot v gimnaziji. Ni kaviarja, kot si kdo misli,« je povedala Žibratova.