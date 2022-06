Ksenija Benedetti o tatuju šefice DZ-ja, ki je vznemiril javnost (FOTO)

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je nedavno na družbenih omrežjih dvignila veliko prahu, ko je v prostorih državnega zbora razgalila svojo veliko tetovažo na levi rami. Za sprejem gosta si je izbrala obleko brez rokavov, kar je še dodatno podžaglo kritike njenega stila, da je šla izbor vendarle predaleč glede na funkcijo, ki jo zaseda v državi.

Predsednica DZ ima vsaj tri tetovaže - na ramenu, na hrbtu in na nartu. FOTO: Zaslonski Posnetek

Odzivi na družbenih omrežjih so različni, medtem ko ji nekateri očitajo nedostojnost, drugi poudarjajo druge, profesionalne, vrline, ki jih šefica DZ-ja ima. Postavlja pa se vprašanje, ali je predstavnica ljudstva prestopila mejo spodobnega oblačenja in nenazadnje, ali bi se morala oblačiti strogo po protokolu.

Z vprašanjem smo se obrnili na dolgoletno vodjo protokola Ksenijo Benedetti, ki meni, da je s sprejemom določene funkcije vendarle treba razmisliti o primernosti obleke, a da je pomembno tudi, kaj človek nosi v glavi in ne v glavi. Torej sta pomembna videz in vedenje.

Na nosu ima lepotni dodatek - uhanček oziroma piercing v obliki 'diamantne' bunkice. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Obleka ne naredi človeka, naredi pa vtis, pa če si to priznamo ali ne. S sprejemom določene funkcije je potrebno razmisliti tudi o tako imenovanih postranskih zadevah' kot je izgled in obleka. Sama sem pristaš večje svobode v oblačenju na vseh področjih, a nekje je neka meja, ki je ni varno prestopiti, kadar je nekdo na državniški funkciji. Žal je percepcija javnosti lahko zelo različna.nihče ne gleda pod prste, v kaj se oblači, a tudi on si je nadel obleko in kravato, ko je odšel v ameriški kongres. Tudi pri videzu je torej treba vedeti kdo, kdaj, kaj in kako. Preden postavim piko pa naj spomnim na izjavo danske kraljice, ki je ob obisku v Sloveniji na razburjanje v zvezi s klobuki odgovorila: 'Ni važno, kaj je na glavi. Važno je, kaj je v njej.'«

Urška Klakočar Zupančič je sicer ljubiteljica tetovaž in uhančkov. Ima preluknjani nos, hkrati pa njeno telo krasijo vsaj tri tetovaže - na ramenu, na hrbtu in na narti. Tudi Benedettijeva priznava, da je ljubiteljica tetovaž. Ima jih tri, eno pa na zapestju še iz časa, ko je bila vodja protokola. Kako to, da je nismo opazili? »V prejšnjem poklicu tatuja nisem kazala, ker bi to po nepotrebnem dvigalo marsikatero obrv in bi bilo neprimerno. Poznam kar nekaj funkcionarjev Republike Slovenije, ki so tetovirani, a njihovega tatuja ne boste videli. Žal ima naša družba še vedno zadržke do tega. Sicer vedno manj, a še vedno,« meni Benedettijeva, ki je ves čas službenih obveznosti poslikavo na zapestju poleti uspešno zakrivala z zapestnico.