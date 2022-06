Po številnih kritikah se je oglasila predsednica DZ: čudi se, kaj je narobe

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič s svojo sproščenostjo pri izbiri oblačil in razkazovanjem tatujev na uradnih obiskih dviguje prah. »Obleka ne naredi človeka, naredi pa vtis, pa če si to priznamo ali ne. S sprejemom določene funkcije je treba razmisliti tudi o tako imenovanih postranskih zadevah, kot sta videz in obleka. Sama sem pristaš večje svobode v oblačenju na vseh področjih, a nekje je neka meja, ki je ni varno prestopiti, kadar je nekdo na državniški funkciji,« je pred dnevi za našo spletno stran dejala bivša šefica protokola Ksenija Benedetti.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in podprecednici. Izvolitev mandatarja Roberta Goloba. FOTO: Leon Vidic/delo

Na Urško Klakočar Zupančič se je vsul plaz kritik, sama pa se je zdaj nanje tudi odzvala. »Mislim, da je položaj zasedla ženska in zato se ukvarjamo z njenim oblačenjem. Svet je pisan, različne barve ima. Kaj je s tem narobe?« Primerjala se je tudi s pokojno princeso Diano.

Benedettijeva pravi, da obleka ne naredi človeka, naredi pa vtis in obstaja meja, ki je ni dobro prekršiti.

Kaj je primerno je komentiral tudi Aljoša Bagola, kreativni direktor, ki ima izkušnje s številnimi dogodki in različnimi protokoli. »Treba je loviti ravnotežje med institucijo, pravili in jih tudi ravno prav kršiti. Tako se mi zdi, da ohraniš to svojo individualnost in zdravo uporništvo. Je pa seveda v politični funkciji treba določiti trenutke, dogodke in situacije, ko je mogoče tatuje zakriti ali ko so dovoljeni rdeči kričeči čevlji.«

Klakočarjeva pravi, da je njen stil podaljšek njene politike. »A moram biti vsi v povprečni sivini in ne smemo niti malo pokukati ven? Ker če pa bomo, pa bomo tarča žaljivih kritik na račun izgleda,« je še dejala 24ur.