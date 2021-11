Dvor nacionalni televiziji grozi z bojkotom

Britanska nacionalna televizija (BBC) se je lotila enega najbolj kontroverznih projektov, zato ji grozi, da bo kraljeva družina z njimi prekinila sodelovanje. Posneli so namreč dokumentarno oddajo, v kateri so v ospredju princa William in Harry ter njun odnos z mediji. In če je bil prvi del, ki so ga predvajali pred enim tednom, za dvor še sprejemljiv, saj se je osredotočal na pozitivne spremembe, ki jih je v institucijo prinesla mlajša generacija, pa jim bo ta, ki naj bi bil na sporedu nocoj, najverjetneje povzročil kup preglavic.

Kraljevi želijo povedati svojo plat zgodbe ali vsaj javno komentirati stvari, ki se jim zdijo sporne.

Zagrozila ji je tudi kraljica. FOTO: Steve Parsons/Reuters

Ustvarjalci so se v njem posvetili zadnjim trem letom, ki jih je zaznamoval spor med bratoma, nato pa še odhod Harryja in njegove ženev Združene države Amerike. Po dogodku, ki so ga britanski mediji poimenovali Megxit, so se v medijih pojavile zgodbe, ki so za spor krivile zdaj enega zdaj drugega brata, na dan je prišlo tudi precej umazanih podrobnosti. Ustvarjalci dokumentarne oddaje z naslovom Princa in mediji trdijo, da so z informacijami novinarje zalagali zaposleni pri Williamu in Harryju, dovoljenje za to pa da sta jim dala kar brata sama. In medtem ko Harryjevi odvetniki navedb niso želeli komentirati, so moči združili kraljica, njen sin princin njegov sin princ William ter televiziji napovedali bojkot, če ne dobijo priložnosti povedati svoje plati zgodbe oziroma reči, ki se jim zdijo sporne, vsaj javno komentirati.

2 dela ima dokumentarna oddaja.

Ker pa so pri BBC drugi del oddaje spreminjali in montirali še konec prejšnjega tedna, saj so želeli vključiti najnovejše dogodke, med njimi Meghanino opravičilo, ker je zavajala sodišče, nekateri še upajo, da bodo pri televizijski hiši upoštevali kraljeve ter vključili vsaj kakšno njihovo izjavo. Bojkot nacionalne televizije bi slednji namreč prinesel ogromno škodo. Prav BBC je namreč tisti, ki vsako leto prenaša božični nagovor kraljice Elizabete II. ter vse preostale pomembne dogodke na dvoru, kar jim zagotavlja odlično gledanost. Za naslednje leto denimo načrtujejo več oddaj ob platinasti obletnici Elizabetinega vladanja, v kar so že vložili veliko časa in denarja.