David Beckham je čakal 13 ur v vrsti, da se je poklonil kraljici

Nekdanji angleški nogometni kapetan David Beckham se je po 13-urnem čakanju v vrsti poklonil kraljici Elizabete II. v Westminster Hallu. Za Sky News je povedal, da se je pridružil več tisoč ljudem v čakalni vrsti.

47-letnega Beckhama so opazili s temno kapo, obleko in kravato. »Ta dan bo ostal vedno težek dan,» je Beckham povedal, preden je prišel na vrsto. »Naše misli so z družino – zelo posebno je slišati vse zgodbe ljudi tukaj.«

»Mislil sem, da bo ob 2. uri zjutraj nekoliko tišje – zmotil sem se«

»Najbolj posebni trenutek zame je bil prejem OBE (red britanskega imperija od kraljice, ki ga je prejel leta 2003). S seboj sem vzel babico in dedka, ki sta bila velika privrženca kraljeve družine. Imel sem tako srečo, da sem lahko imel nekaj takih trenutkov v moje življenje blizu njenega veličanstva. To je žalosten dan, a dan, ki si ga velja zapomniti.« Beckham je še dejal, da se je postavil v vrsto v zgodnjih jutranjih urah, da bi se izognil gneči, a se je motil. »Mislil sem, da bo ob 2. uri zjutraj nekoliko tišje – motil sem se.«

Kraljico bodo v Windsorju pokopali v ponedeljek. Ob zadnjem slovesu od nje pričakujejo več kot 2000 gostov.

Beckham je povedal tudi, da je bilo vsako petje himne na tekmah Anglije nekaj posebnega. «Vsakič, ko smo stali tam v reprezentančnem dresu in sem imel kapetanski trak ter smo peli God Save Our Queen, je bilo to nekaj, kar nam je veliko pomenilo.«