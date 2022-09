Priprave na pogreb kraljice: sinu prizanesli, vnuku pač ne

Priprave na ponedeljkov pogreb so v polnem teku, britanski dvor pa usklajuje še zadnje podrobnosti dogodka, s katerim bodo ljubo vladarico pospremili k poslednjemu počitku. Nič ne sme biti prepuščeno naključju, prav vse bo do potankosti načrtovano, ne nazadnje bodo v ponedeljek v London uprte oči vsega sveta.

Obleka je pomembna

Kot smo že poročali, sta kraljici zadnja leta delala sive lase predvsem sin, princ Andrew, z obtožbami spolnih zlorab, zaradi česar ga je monarhinja izobčila in mu odvzela uradna pooblastila, in vnuk, princ Harry, ki se je z ženo Meghan svojeglavo odpovedal kraljevi družini in jo mahnil čez lužo.

Kraljičina krsta je zdaj v Wesminstrski dvorani. FOTO: Daniel Leal/Reuters

Toda ne glede na vse zdrahe sta oba še vedno modre krvi in upravičena do navzočnosti na pogrebnih slovesnostih, ne nazadnje bi si sprave, vsaj začasne, želela tudi Elizabeta II., so prepričani na dvoru, kjer so tako Andrewa kot Harryja znova uvrstili na vrh seznama najpomembnejših kronanih glav in ju temu primerno postavili na začetek sprevoda, ki je v sredo pospremil krsto z monarhinjo od Buckinghamske palače do Westminstrske dvorane, vidni vlogi bosta imela tudi v ponedeljek.

A vendarle ne bo vse tako, kot bi si želela. Jabolko spora je namreč vojaška uniforma, ki sta se ji morala Andrew in Harry, vsak zaradi svojih razlogov, odpovedati. Prvega so zaradi škandala razrešili častnih vojaških nazivov, drugi se ji je, z večino titul vred, odpovedal sam.

Ustavili letalski promet Ob kraljičinem slovesu morata vladati mir in tišina, veleva protokol, ki je prizemljil celo letala. Ta niso smela leteti nad prestolnico že v sredo, ko so krsto pospremili na kratki poti čez mesto, v ponedeljek pa bodo ravno tako odpovedani oziroma prestavljeni številni poleti na čas po pogrebu.

Kljub temu sta oba upala, da se bosta na dan pogreba lahko pokazala v vsem svojem sijaju, a je protokol zamižal na eno oko le pri prvem; menda na podlagi njegove dolgoletne vdanosti monarhiji in izrecne želje njegove matere. Harryju ne bodo prizanesli (sicer bo lahko civilno uniformo ozaljšal z medaljami), čeprav pogajanja, menda tudi med njegovo ženo in kraljem, še potekajo.