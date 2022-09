Poslednje slovo od kraljice: vrsta je daljša od 6 kilometrov (FOTO)

Sredi Londona se od Westminstrske palače pa vse do znamenitega Tower Bridgea vije več kot šestkilometrska vrsta žalujočih, ki so se prišli poklonit priljubljeni monarhinji: od srede, ko so krsto Elizabete II. prestavili iz Buckinghamske palače v dvorano, kjer bo čakala do ponedeljkovega pogreba, se je od nje poslovilo že več tisoč podanikov.

Včeraj popoldne so pristojni sicer mnoge razočarali z naznanilom, da dostopa do vrste začasno oziroma vsaj šest ur ne bodo omogočali, in sicer zaradi nepopisne gneče in strahu pred kaosom, pozneje, ko naj bi se pritisk na palačo zmanjšal, pa naj bi ga znova dovolili.

Harry dopolnil 38 let

Kot rečeno, so vrata palače odprli v sredo popoldne, takrat so lahko vstopili prvi, najvztrajnejši, ki so se v ta namen v vrsto postavili že 48 ur prej! Povprečna čakalna doba je sicer 14 ur, poročajo, palača je odprta 24 ur na dan, krsto, pokrito z zastavo, na katero so položeni krona, žezlo in kraljevsko jabolko, vseskozi stražijo, ob njej so sinoči bedeli tudi kraljičini otroci, danes pa se bo ob njej zvrstilo še vseh osem vnukov: princa William in Harry (na kraljevo željo mu bodo tokrat dovolili obleči vojaško uniformo), Zara Tindall, Peter Phillips, princesi Eugenie in Beatrice ter lady Louise in James, vikont Severn.

Princa sta zavoljo babice zakopala bojno sekiro. FOTO: Tristan Fewings/Reuters

Čakajoči se spoštljivo držijo strogega protokola: vsakdo je prejel posebno oštevilčeno živobarvno zapestnico, pri varnostnih pregledih za zdaj ni bilo težav, v dvorani so vsi tiho in se pomikajo počasi naprej ter upoštevajo navodila policistov in prostovoljcev. Kljub izredni organizaciji javni promet sicer tu in tam zaradi nepopisne gneče obstane, toda kaosa in nemirov k sreči ni. Vse oči so seveda uperjene v ponedeljek, ko se bo na pogrebni slovesnosti z državniškimi častmi zbrala politična in kraljeva smetana z vsega sveta; v Westminstrski opatiji pričakujejo okoli 2200 povabljencev, kraljeva družina pa se bo od Elizabete II. poslovila še v Windsorju.

Tam bodo monarhinjo pokopali v kapeli sv. Jurija, kjer nanjo čaka mož, princ Filip. Oba obreda, londonski in windsorski, bodo prenašali po televiziji, seveda pa bo središče britanske prestolnice znova pokalo po šivih, ne nazadnje bodo krsto v sprevodu pospremili od Westminstrske palače do opatije, po obredu pa še od opatije do Wellingtonovega slavoloka; za njo bodo korakali kraljičini štirje otroci s kraljem Karlom III. na čelu, sledili bodo vnuki, Peter Phillips ter princa William in Harry, nato preostali kraljevi.

Letališče po Elizabeti II. Oboževala je Francijo, tekoče je govorila francosko in skrbela za dobre odnose med državama, so poudarili v kraju Le Touquet-Paris-Plage na severu Francije, kjer bodo letališče poimenovali po pokojni monarhinji. Kraj z dobrimi 4000 prebivalci je sicer priljubljena počitniška točka Britancev, njihovo letališče pa po njihovem daleč najbolj britansko od vseh v Franciji, so še povedali.

Vojvoda Susseški je, mimogrede, ravno v četrtek dopolnil 38. rojstni dan, a osebni praznik in dobrodelne ter poslovne projekte je zavoljo pokojne babice seveda moral potisniti na stranski tir; tako je moral začasno pozabiti tudi na skrhane družinske odnose in za obdobje žalovanja ter pogrebne slovesnosti sprejeti kraljevi protokol. Svoje podvige in načrte je morala preložiti tudi njegova žena Meghan Markle, ki je ravno te dni obljubljala intervjuje po ZDA, a jih je odpovedala, pri reviji Variety pa so zamaknili naslovnico posebne izdaje, posvečene vplivnim in močnim ženskam.

14 ur je treba čakati na vstop v palačo.

Ne prilagajajo se le kraljevi, prilagaja se ves Otok, ki se bo v ponedeljek, ko bo državni praznik, ovil v žalovanje, zaprte bodo številne trgovine in restavracije, ki želijo zaposlenim dati priložnost, da se poslovijo od kraljice. Med zadnjimi je zaprtje napovedala veriga hitre prehrane McDonald's.