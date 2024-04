Danijela Martinović: konec je

Splitska pevka Danijela Martinović je na zabavi, ki jo je ob 30. obletnici izhajanja priredila hrvaška revija Gloria zaupala, da jo na publikacijo vežejo lepi spomini:

»Ta revija je čudovita sopotnica v mojem življenju, tako zasebno kot poklicno,« je dejala in nadaljevala, da ji je v posebno lepem spominu ostala naslovnica, ki jo je dobila za 30. rojstni dan.

Je pa priznala še, da trenutno ne obiskuje zabav in da so edine zabave v bistvu njeni koncerti, saj so se njene prioritete skozi leta zelo spremenile:

»Zadnja leta se zabavam samo še na odru. Druženja, zabave, tega je konec, to je za mano.

Raje grem zgodaj v posteljo in zgodaj vstanem, že kar nekaj časa me ni več mogoče srečati v klubu,« je v smehu dejala Danijela, ki je v začetku tega meseca predstavila novo pesem in zanjo na družabnih omrežjih prejela ogromno pohval.