Zaradi ljubezni do Danijele Martinović je moral nekaj spremeniti

Hrvaška pevka Danijela Martinović in kriminalistični inšpektor Josip Plavić sta v začetku lanskega leta naznanila, da sta par.

Pevka nikoli ni skrivala, kako srečna in zaljubljena je:

»Živiva lepo, umirjeno življenje. Všeč mi je, kadar je na dopustu in lahko potuje z mano, rada vsake toliko zbeživa od vseh obveznosti. To poletje sva nekaj dni preživela na plaži v šotoru. To je bila moja in njegova želja in prvič v življenju sem lahko rekla, da sem bila že v različnih hotelih, tokrat pa prvič spim pod milijoni zvezd. Uživava maksimalno,« je njun odnos v enem od pogovorov pevka opisala septembra lani.

Kot par se v javnosti ne pojavljata pogosto, sta pa junija lani vendarle storila izjemo, in sicer na promociji pevkine knjige Tuširanje duše, kjer ji je Josip nudil vso podporo.

Njemu osebno se je življenje potem, ko sta z Danijelo postala par, nedvomno spremenilo, postal je znana oseba, prav zaradi tega se je odločil izbrisati svoj facebook profil, na katerem je bil prej zelo aktiven, in je svoje sledilce s potezo presenetil.

Dobro je namreč znan v glasbenih krogih. Je član skupine Izvan zakona, ki se je ponovno zbrala po 16 letih in za katero piše skladbe ter igra kitaro in poje.

»Z Josipom sva se srečala v trenutku življenja, ko nobeden od naju ni iskal zveze. Oba sva bila usidrana v svojem miru in življenje nama je igralo melodijo vsakdana.

V takšnih trenutkih partner pride kot odgovor na mir, kot oseba, s katero si pripravljen deliti srečo. Vse, kar je treba, je prepustiti se,« je začetek zveze opisala Danijela, ki je bila prej v dolgi zvezi s Petrom Grašem.

Le redko sta na družbenih omrežjih delila skupne fotografije, po razhodu je ona vse izbrisala. Še pred zvezo s Petrom je bila poročena z Markom Perkovićem Thompsonom.

Tudi Josip ima za sabo zakon, v katerem je dobil hčerko, z bivšo ženo pa je še vedno v dobrih odnosih.