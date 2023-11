Iskrena Danijela Martinović: to je vse, kar imam

Ob izidu promocijske izdaje knjige Tuširanje duše, ki je na voljo v omejenem številu, je hrvaška avtorica in pevka Danijela Martinović odkrito spregovorila o tem, kaj jo v življenju žene in jo najbolj motivira.

»Vedno je sedaj, to je edino, kar imamo. Brez globokih pogledov v preteklost, brez velikih pričakovanj za prihodnost, brez visokih filozofij,« pravi estradnica in dodaja:

»Celo življenje se meri v številkah, v letih, desetletjih, a kar je resnično pomembno, je ta trenutek.

Ko sem odkrila in osvojila to filozofijo, je postala moj način življenja, moje vodilo in moje gonilo ter motiv za izdajo zbirateljske serije moje knjige Tuširanje duše, ki je razdeljen v dva dela: vedno in sedaj. To tvori celoto: vedno sedaj.«

Knjiga je življenjepis ene najbolj priljubljenih hrvaških pevk, katere glas se širi tudi po drugih republikah bivše Jugoslavije.

Nanjo avtorica gleda kot na nekakšen pregled svojega življenja, hkrati delo dopušča veliko subjektivnih razlag.

»Gre za moje raziskovanje smisla in vsega, iz česar so sestavljena naša življenja.

Dojela sem, da ni tako pomembno priti do ogovora, je pa treba postavljati vprašanja,« je povedala avtorica, katere knjiga je v posebni izdaji izšla le v 52. primerkih.